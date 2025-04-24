Український вчитель інформатики вперше став переможцем Cambridge Dedicated Teacher Awards

24 апреля 2025 г., 17:25

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Міжнародна освітня група Cambridge University Press & Assessment (Кембридж) оголосила Олександра Жука, вчителя інформатики Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Джерело», регіональним переможцем конкурсу Cambridge Dedicated Teacher Awards 2025 у Європі. Олександр був обраний суддями серед 5 тис. кандидатів зі 101 країни світу за інноваційне використання технологій для сприяння успіхам своїх учнів, та став першим українським вчителем, якого визнано регіональним переможцем за семирічну історію конкурсу.

Олександр Жук є одним із дев’яти регіональних переможців глобального конкурсу Cambridge Dedicated Teacher Awards, що відзначає видатних освітян з усього світу. Як переможець регіону, він отримає набір книг для свого класу на суму £500 та почесний кубок, візьме участь у церемонії нагородження та приверне широку увагу до себе та своєї школи протягом наступного року. Ім’я Олександра також буде розміщено на сторінці «Подяки» у низці нових підручників Кембриджу, які будуть доступні вже в листопаді 2025 року.

Натхненням для Олександра Жука стала випадкова зустріч зі студентом з порушенням слуху під час навчання в університеті – саме тоді він зацікавився жестовою мовою. Відтоді Олександр викладає вже 16 років та спеціалізується на застосуванні науки, технологій, інженерії, мистецтва та математики (STEAM), щоб допомогти дітям з особливими освітніми потребами розкрити свій потенціал. У 2020 році його внесок вже було відзначено на міжнародному рівні: благодійна організація Varkey Foundation, що працює над підвищенням стандартів освіти для дітей з малозабезпечених родин у всьому світі, включила Олександра до переліку 50 номінантів на премію Global Teacher Prize.

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