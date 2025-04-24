TSMC представила техпроцес для випуску чипів нового покоління A14

24 апреля 2025 г., 15:25

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Компанія TSMC представила на Північноамериканському технологічному симпозіумі свою наступну передову технологію A14. Являючи собою значний крок вперед порівняно з провідним у галузі техпроцесом N2, A14 покликаний стимулювати трансформацію AI, забезпечуючи прискорення обчислень і підвищення енергоефективності. Очікується, що він також дасть змогу вдосконалити смартфони, поліпшивши їхні вбудовані можливості AI, що зробить їх ще розумнішими. Планується, що виробництво почнеться у 2028 році, і наразі розробка A14 йде повним ходом, а показники виходу продукції випереджають графік.



Порівняно з техпроцесом N2, який має вийти на серійне виробництво наприкінці цього року, A14 забезпечить підвищення швидкості на 15% за тієї самої потужності або зниження потужності на 30% за тієї самої швидкості, а також збільшення щільності логіки більш ніж на 20%. Використовуючи досвід компанії в галузі спільної оптимізації дизайну і технологій для нанолистових транзисторів, TSMC також розвиває стандартну архітектуру комірок TSMC NanoFlex до NanoFlex Pro, забезпечуючи вищу продуктивність, енергоефективність і гнучкість проєктування.



«Наші замовники постійно дивляться в майбутнє, а технологічне лідерство і виробнича перевага TSMC забезпечують їм надійну дорожню карту для інновацій», - сказав голова ради директорів і генеральний директор TSMC д-р Сі Сі Вей (C.C. Wei). «Передові логічні технології TSMC, такі як A14, є частиною комплексного набору рішень, що з'єднують фізичний і цифровий світи, щоб розкрити інновації наших клієнтів для розвитку майбутнього AI».



Крім A14, компанія TSMC також представила нові технології логіки, спеціалізовані технології, передове паковання і 3D-укладання чипів, кожна з яких сприяє створенню широких технологічних платформ для високопродуктивних обчислень (HPC), смартфонів, автомобілів та Інтернету речей (IoT). Ці пропозиції покликані забезпечити замовників повним набором взаємопов'язаних технологій для впровадження інновацій у їхню продукцію.



TSMC продовжує розвивати технологію «чіп на пластині на підкладці» (CoWoS), щоб задовольнити ненаситну потребу AI в більшій кількості логіки і пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM). Компанія планує вивести CoWoS на рівень серійного виробництва з розміром 9,5 сітки 2027 року, що дасть змогу інтегрувати 12 стеків HBM і більше в один пакет разом із передовою логічною технологією TSMC. Після демонстрації технології System-on-Wafer (TSMC-SoW) 2024 року компанія TSMC презентувала SoW-X, пропозицію на основі CoWoS для створення системи розміром із пластину з обчислювальною потужністю, яка в 40 разів перевищує поточне рішення CoWoS. Об'ємне виробництво заплановано на 2027 рік.



TSMC пропонує безліч рішень, що доповнюють обчислювальну потужність і ефективність її логічних технологій. Серед них інтеграція кремнієвої фотоніки з компактним універсальним фотонним движком TSMC (COUPE), базові логічні матриці N12 і N3 для HBM4, а також новий інтегрований регулятор напруги (IVR) для AI з 5-кратною вертикальною щільністю потужності, порівнюючи з окремою мікросхемою управління живленням на друкованій платі.



Компанія TSMC підтримує AI в пристроях на періферії та їхню потребу у високошвидкісному бездротовому зв'язку з низькою затримкою для передачі великих обсягів даних за допомогою N4C RF, останнього покоління радіочастотної технології TSMC. N4C RF забезпечує зниження потужності та площі на 30% порівняно з N6RF+, що робить її ідеальною для розміщення більшої кількості цифрового контенту в радіочастотних системах-на-кристалі для задоволення вимог нових стандартів, як-от Wi-Fi 8 та AI-наповнений True Wireless Stereo. Початок ризикованого виробництва заплановано на перший квартал 2026 року.



Передові системи допомоги водієві (ADAS) і автономні транспортні засоби (AV) висувають жорсткі вимоги до обчислювальної потужності без шкоди для якості та надійності автомобільного класу. TSMC задовольняє потреби замовників завдяки передовому техпроцесу N3A, що проходить фінальну стадію кваліфікації AEC-Q100 Grade-1, і постійному вдосконаленню дефектів для відповідності вимогам до кількості дефектних деталей на мільйон (DPPM) в автомобільній промисловості. N3A виходить на ринок автомобільних додатків, приєднуючись до повного набору технологій для майбутніх програмно-обумовлених автомобілів.



У міру впровадження в повсякденну електроніку і побутову техніку AI-функцій IoT-додатків доводиться вирішувати дедалі складніші обчислювальні завдання, залишаючись водночас у межах обмеженого бюджету на живлення від батарей. Оскільки раніше анонсований компанією TSMC техпроцес N6e з ультранизьким енергоспоживанням уже запущено у виробництво, компанія націлюється на N4e, щоб і далі розширювати межі енергоефективності для майбутніх периферійних AI.

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