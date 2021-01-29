По итогам 2020 г. Samsung выручила 212 млрд. долл.

29 января 2021 г., 13:35

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Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и 2020 финансовый год. Консолидированная выручка компании за квартал, закончившийся 31 декабря 2020 г., составила 61,55 трлн вон (ориентировочно 55 млрд. долл.), а операционная прибыль – 9,05 трлн вон (8 млрд. долл.). Выручка за весь год составила 236,81 трлн вон (212 млрд. долл.), а операционная прибыль – 35,99 трлн вон (32 млрд. долл.).

Прибыль Samsung в четвертом квартале выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет производства дисплеев и элементов памяти, но снизилась на 26,7% по сравнению с третьим кварталом из-за снижения цен на память и слабых продаж потребительских товаров, а также более высоких затрат на маркетинг и влияния повышения курса корейской воны.

Стоимость местной валюты резко выросла по отношению к доллару, евро и основным валютам развивающихся рынков, что привело к снижению выручки по сравнению с предыдущим кварталом, эквивалентного примерно 1,4 трлн вон, прежде всего, в области полупроводников и устройств визуального отображения.

Консолидированная выручка направления производства полупроводников за четвертый квартал составила 18,18 трлн вон, а операционная прибыль – 3,85 трлн вон.

Ожидается, что рынок DRAM для мобильных устройств расширится благодаря выходу новых продуктов и расширения поддержки 5G смартфонами массового и среднего сегментов. Спрос на серверы увеличивается, поскольку ЦОДы повышают закупки и капитальные затраты после корректировки запасов. По прогнозам, показатели со стороны рынка ПК останутся устойчивыми, так как спрос на ноутбуки продолжит быть высоким.

Спрос на NAND для мобильных устройств, по прогнозам, будет устойчивым, несмотря на слабую сезонность, в связи с ростом потребностей клиентов из Китая и продаж смартфонов с поддержкой 5G. Ожидается, что спрос на серверные SSD будет постепенно расти, а на клиентские SSD – останется устойчивым.

Консолидированная выручка подразделения дисплейных панелей за четвертый квартал составила 9,96 трлн вон, а операционная прибыль за этот период – 1,75 трлн вон. Компания зафиксировала самый высокий квартальный доход за всю свою историю благодаря продолжающемуся восстановлению спроса на смартфоны и телевизоры на фоне экономического подъема во второй половине 2020 г.

Подразделение ИТ и мобильной связи сообщило о консолидированной выручке в размере 22,34 трлн вон и операционной прибыли в размере 2,42 трлн вон за четвертый квартал.

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