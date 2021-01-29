Новые смартфоны OPPO A15 и А15s оснащены тройной ИИ-камерой

29 января 2021 г., 14:15

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«OPPO AED Украина» представила в нашей стране смартфоны OPPO A15 и А15s, главными особенностями которых являются наличие тройной ИИ-камеры и 6,52-дюймового дисплея.

В состав тройной камеры входит 13 Мп основной сенсор, а 2 Мп макрообъектив позволяет делать снимки крупным планом на расстоянии около 4 см. Чтобы улучшить портретные фотографии, 2 Мп камера глубины делает фон размытым (естественный эффект боке).

В режиме портретной съемки доступны функции HDR и портретного боке, что сделает фон размытым, имеется также шесть портретных фильтров.

Камера OPPO A15 оснащена Dazzle Color (функция усиления цвета) и AI Scene Recognition (ИИ-функция распознавания сцен). Кроме того, модель имеет функцию AI Scene Enhancement (ИИ-функция улучшения сцен) и может воспроизвести пейзаж в 21 стиле. Оптимизированная фронтальная и основная камеры предлагают 15 оригинальных фотофильтров и 10 видеофильтров для улучшенного фото и видеоопыта.

Предлагаемый OPPO редактор Soloop Smart Video (Soloop Умное видео) облегчает редактирование видеороликов.

Фотовозможности новинок дополняют 5 Мп фронтальная камера в OPPO A15 и 8 Мп фронтальная камера в ОРРО А15s. Для них предлагается функция ИИ-бьютификации для улучшения оттенка кожи и черт лица, учитывая пол, возраст и этническую принадлежность субъекта.

Модели OPPO A15 и A15s имеют 6,52-дюймовый Waterdrop-дисплей (с каплевидным вырезом для камеры) с соотношением его площади к корпусу 89%. Разрешение экрана смартфона OPPO A15 составляет HD+ (1600×720).

Обе модели оснащены также функциями защиты глаз (в частности, Eye Comfort Filters), которые эффективно фильтруют вредный синий свет и снимают напряжение зрения. Sunlight дисплей автоматически регулирует яркость при хорошем освещении, изучая привычные для пользователя настройки яркости.

Изогнутый 3D-корпус OPPO A15 и A15s имеет толщину всего 7,9 мм.

Смартфоны OPPO A15 и А15s базируются на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P35. Модель OPPO A15 оснащена ОЗУ объемом 2 ГБ и накопителем на 32 ГБ. Хранилище OPPO A15 можно расширить картой памяти до 256 ГБ. В OPPO A15s имеется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти, которые наращиваются с помощью дополнительной карты памяти до 256 ГБ.

Обе модели имеют функцию дефрагментации памяти 2.0, которая обеспечивает оптимизацию на системном уровне для уменьшения фрагментации памяти и повышения общей производительности на 5%. HyperBoost 2.1 сочетает в себе FrameBoost и TouchBoost, которые быстро прогнозируют производительность смартфона и меняют настройки, чтобы гарантировать плавный игровой опыт. HyperBoost 2.1 оптимизирует частоту кадров для стабильной игровой графики с меньшими задержками и улучшает реакцию на прикосновение для большей плавности игры.

В дополнение к этим функциям OPPO A15s оснащен Dirac 2.0 — цифровой технологией коррекции звука, которая оптимизирует акустические эффекты для различных сценариев, в том числе для прослушивания музыки, просмотра фильмов и даже для игр.

OPPO A15 и OPPO A15s имеют встроенную батарею на 4230 мАч, которая поддерживает режим Super Power Saving Mode (Суперэнергосберегающий режим).

Для разблокирования OPPO A15 и OPPO A15s можно использовать сканер отпечатков на задней панели или технологию распознавания лица.

OPPO A15 и OPPO A15s поставляются с последней версией ColorOS 7.2 и набором удобных функций, призванных повысить повседневную эффективность и улучшить развлекательный опыт. Темный режим имеет четкий цветовой контраст для интуитивно понятный интерфейс. 3-finger Scrolling Screenshot (длинный скриншот тремя пальцами) теперь поддерживает как горизонтальный, так и вертикальный режим документов PDF, чтобы скриншоты можно было делать тремя пальцами. Icon Pull-Down Gesture (Жест изъятия панели значков) сжимает все иконки программ, расположенные на главном экране в пределах досягаемости большого пальца. Эта функция позволяет открывать программы в верхней части главного экрана одной рукой. Достаточно провести вверх с любой стороны главного экрана — и значки приложений переместятся вниз, а пользователь сможет запустить программу, нажав на соответствующую иконку пальцем. Для быстрого доступа к важной информации смартфоны предлагают функцию Smart Sidebar (Умная боковая панель). Это плавающее окно, которое можно открыть для быстрого доступа к вашим любимым приложениям или часто используемым инструментам.

Смартфоны OPPO A15 и OPPO A15s появятся на украинском рынке в конце января 2021 года и будут доступны в двух цветах: «Мистическом синем» и «Динамичном черном». Модель будет иметь 2 ГБ ОЗУ и накопитель на 32 ГБ, а OPPO A15s будет оснащен 4 ГБ ОЗУ и встроенным СХД на 64 ГБ.

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