ПЗ ADRA NDR перетворює PoE-комутатори QNAP сімейства QGD на пристрої кібербезпеки

9 августа 2022 г., 14:56

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Компанія QNAP анонсувала використання програмного забезпечення ADRA Network Detection and Response (NDR) для модернізації PoE-комутаторів QGD (QGD-1600P та QGD-1602P) до пристроїв кібербезпеки. Зазначається, ADRA NDR було розроблено для реалізації можливостей швидкого тестування та розслідування, поєднуючи кілька функцій виявлення, аналізу та реагування. Воно може виявляти несанкціоноване переміщення програм-вимагачів у локальних мережах та блокувати підозрілі дії, щоб допомогти підприємствам запобігти витоку конфіденційних даних та зупинити розповсюдження програм-вимагачів у локальній мережі.

«Просто встановивши програмне забезпечення QNAP ADRA NDR, ви можете перетворити комутатори QGD на пристрої кібербезпеки. На відміну від традиційних рішень для кібербезпеки, ADRA NDR може завчасно виявляти та автоматично блокувати підозрілі несанкціоновані рухи у вашій локальній мережі, використовуючи швидку перевірку та пастки загроз. Всі ці та інші функції допомагають захистити особисті та конфіденційні дані на NAS та серверах від шкідливих атак», наголосив Франк Ляо (Frank Liao) менеджер із продуктів QNAP.



Традиційно активність зловмисників націлена саме на пристрої зберігання, де містяться цінні особисті та ділові дані. Використовуючи значний накопичений обсяг спеціалізованих знань у галузі кібербезпеки, QNAP створила протокол ADRA NDR, який можна встановити на PoE-комутатори QGD-1600P та QGD-1602P. Це рішення забезпечує розширений захист для кожного NAS, сервера та клієнта, а не лише для продуктів QNAP. Функція виявлення несанкціонованого переміщення цільових програм-вимагачів, що реалізована у програмному забезпеченні ADRA NDR (включаючи вибіркову перевірку Threat Watch), виявляє ворожі дії на ранніх етапах атаки, не впливаючи на продуктивність мережі. Після виявлення атак проводиться подальший аналіз для визначення застосовної політики реагування, такий як розміщення в карантин скомпрометованих клієнтів та забезпечення того, щоб вони не вплинули на інших користувачів у локальній мережі.



Завдяки вбудованій функції керованої комутації PoE-комутатори QGD-1600P і QGD-1602P можуть замінити комутатори доступу, що існують, які безпосередньо підключені до кінцевих пристроїв, додаючи функції безпеки без зміни вихідної мережної інфраструктури. Ворожий трафік, що надходить і виходить від підключених кінцевих пристроїв, вибірково перевіряється та аналізується для визначення рівня загрози з наступним автоматичним блокуванням або ручним обробленням. Порти 10GbE та 2,5GbE у моделі QGD-1602P дозволяють будувати швидкі канали для комутаторів агрегації або NAS, підвищуючи продуктивність топології мережі підприємства.



QGD-1602P-16G: підтримує 80–110 пристроїв виявлення, має процесор Intel Atom, 18 мережевих портів (8 портів RJ45 2,5GbE, 8 портів RJ45 Gigabit, 2 порти 10GbE SFP+), порти RJ47 з PoE, PoE-бюджет становить 370 Ватт. Рішення пропонується в Україні за рекомендованою ціною 76 999 грн.



QGD-1602P-8G: підтримує 50–80 пристроїв виявлення, має процесор Intel Atom, 18 мережевих портів (8 портів RJ45 2,5GbE, 8 портів RJ45 Gigabit, 2 порти 10GbE SFP+), порти RJ45 з PoE, PoE-бюджет — 200 Ватт. Рішення пропонується в Україні за рекомендованою ціною 56 999 грн.

QGD-1600P-4G: підтримує від 1 до 50 пристроїв виявлення, має процесор Intel Celeron, 16 мережевих портів (14 гігабітних портів RJ45, 2 комбінованих порти 1GbE SFP/RJ45), порти RJ45 з PoE, бюджет потужності PoE – 360 Ватт. Рішення пропонується в Україні за рекомендованою ціною 34 999 грн.

На ці рішення надається двурічна гарантія.



Програмне забезпечення ADRA NDR можна придбати у магазині програмного забезпечення QNAP та встановити на моделі QGD-1600P та QGD-1602P. Підписка на рік пропонується за 14 999 грн, а на три роки - за 39 999 грн.

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