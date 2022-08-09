Western Digital збільшила річний виторг на 11% до 18,79 млрд дол.

9 августа 2022 г., 13:45

Компанія Western Digital повідомила про фінансові результати за підсумками роботи у четвертому кварталі її 2022 фінансового року, який завершився 1 липня.



Квартальний продаж виробника збільшився у річному вимірі на 3% до 4,53 млрд дол., а чистий прибуток зріс з 25 млн дол. до 301 млн дол.



За весь фінансовий рік компанія змогла наростили виторг на 11% до 18,79 млрд дол., а чистий прибуток - на 83% до 1,5 млрд дол.



Продажі клієнтського обладнання, компонент для ПК, за останні три місяці досягли 1,64 млрд дол. проти 1,9 млрд дол. рік тому. Поставки систем для серверів зросли з 2 млрд до 2,1 млрд дол. Доходи від продажу споживчих рішень впали за рік – з 1,03 млрд дол. до 793 млн дол.



Western Digital прогнозує, що за підсумками першого фінансового кварталу, який завершиться 30 вересня, виторг буде на рівні 3,6-3,8 млрд дол. Аналітики більш оптимістичні та очікують 4,75 млрд дол.

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