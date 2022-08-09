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Western Digital збільшила річний виторг на 11% до 18,79 млрд дол.

9 августа 2022 г., 13:45

ПЗ ADRA NDR перетворює PoE-комутатори QNAP сімейства QGD на пристрої кібербезпеки

Компанія Western Digital повідомила про фінансові результати за підсумками  роботи у четвертому кварталі її 2022 фінансового року, який завершився 1 липня.

Квартальний продаж виробника збільшився у річному вимірі на 3% до 4,53 млрд дол., а чистий прибуток зріс з 25 млн дол. до 301 млн дол.

За весь фінансовий рік компанія змогла наростили виторг на 11% до 18,79 млрд дол., а чистий прибуток - на 83% до 1,5 млрд дол.

ПЗ ADRA NDR перетворює PoE-комутатори QNAP сімейства QGD на пристрої кібербезпеки


Продажі клієнтського обладнання, компонент для ПК, за останні три місяці досягли 1,64 млрд дол. проти 1,9 млрд дол. рік тому. Поставки систем для серверів зросли з 2 млрд до 2,1 млрд дол. Доходи від продажу споживчих рішень впали за рік – з 1,03 млрд дол. до 793 млн дол.

Western Digital прогнозує, що за підсумками першого фінансового кварталу, який завершиться 30 вересня, виторг буде на рівні 3,6-3,8 млрд дол. Аналітики більш оптимістичні та очікують 4,75 млрд дол.

ПЗ ADRA NDR перетворює PoE-комутатори QNAP сімейства QGD на пристрої кібербезпеки

 

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