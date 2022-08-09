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Barracuda отримала компетенцію AWS Security у сфері безпеки вебзастосунків

9 августа 2022 г., 15:45
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Barracuda отримала компетенцію AWS Security у сфері безпеки вебзастосунківКомпанія Barracuda Networks, чий брандмауер вебзастосунків Barracuda Web Application Firewall (WAF) пройшов перевірку Amazon Web Services (AWS), отримала компетенцію AWS з безпеки застосунків для DDoS та WAF. Ця компетенція передбачає демонстрацію розробником широкого спектра загальних навичок безпеки, а також конкретних засобів захисту застосунків, підкріплених реальними кейсами користувачів.

Barracuda невпинно працює над тим, щоб її брандмауер безперебійно функціонував в інфраструктурі AWS клієнтів та покращував безпеку за стосунків у хмарі. Це ешелонований захист, який гарантує, що переміщувані у хмару робочі навантаження клієнтів залишаються безпечними, часто навіть більше, ніж коли вони були в локальному середовищі.

Брандмауер вебзастосунків Barracuda WAF блокує погрози через безперервно розширюваний список удосконалених вебвторгнень і атак, які націлені на застосунки, розміщені на вебсерверах, а також на чутливі або конфіденційні дані, до яких застосунки мають доступ. Barracuda WAF, що діє між мережею Інтернет та вебсерверами, сканує весь вхідний мережевий трафік з метою блокування атак, а також сканує вихідний трафік з метою ефективного запобігання можливій втраті даних.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

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