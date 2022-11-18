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Уряд спростив митне оформлення генераторів та енергетичного обладнання

18 ноября 2022 г., 12:25

«Міністерство економіки України» повідомляє, що уряд прийняв постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання. Цей документ доповнює шість постанов «Кабміну» про затвердження певних технічних регламентів, дія яких може поширюватись на відповідні товари.

Новим положенням щодо ввозу на митну територію України тимчасово (до припинення або скасування воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів) передбачається не застосовувати до таких товарів вимоги про наявність декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Нагадаємо, що раніше уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення. Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Нинішня постанова має усунути ці невідповідності.

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