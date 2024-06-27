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Капіталізація Amazon перевищила 2 трлн дол.

27 июня 2024 г., 9:35
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Агентство Reuters повідомило, що капіталізація Amazon.com в середу вперше перевищила 2 трлн дол.

Таким чином Amazon стала п'ятою американською компанією, яка перевищила рівень у 2 трлн дол.

Акції компанії зросли на 3,4% до 192,70 доларів, що дало гіганту електронної комерції ринкову вартість понад 2 трильйони доларів і поставило його в один рядок з Microsoft, Apple, Nvidia та Alphabet.

Американські фондові індекси зафіксували значне зростання цього року завдяки великого інтересу до штучного інтелекту, оптимізму щодо стійкості американської економіки та потенційного пом'якшення процентних ставок з боку Федеральної резервної системи.

Уолл-стріт був майже на рекордних рівнях, в основному завдяки акціям таких гігантів, як Nvidia і Amazon, чиї майбутні грошові потоки виграють від зниження процентних ставок.

Акції Amazon, які були додані до індексу "блакитних фішок" Dow Jones Industrial у лютому, зросли більш ніж на 26% цього року.

Amazon Web Services є найбільшим постачальником хмарних послуг у світі, і зростання підрозділу Amazon повернулося після падіння торік завдяки стрімкому впровадженню технологій штучного інтелекту.

Компанія також інвестувала в стартап Anthropic і робототехнічну фірму Figure, прагнучи отримати вигоду від буму штучного інтелекту.
Наприкінці минулого року Amazon представила нове покоління спеціально розроблених мікросхем, які використовуються в центрах обробки даних, орієнтованих на додатки для навчання машинного навчання та генеративного штучного інтелекту.

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