Капіталізація Amazon перевищила 2 трлн дол.

27 июня 2024 г., 9:35

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Агентство Reuters повідомило, що капіталізація Amazon.com в середу вперше перевищила 2 трлн дол.



Таким чином Amazon стала п'ятою американською компанією, яка перевищила рівень у 2 трлн дол.



Акції компанії зросли на 3,4% до 192,70 доларів, що дало гіганту електронної комерції ринкову вартість понад 2 трильйони доларів і поставило його в один рядок з Microsoft, Apple, Nvidia та Alphabet.



Американські фондові індекси зафіксували значне зростання цього року завдяки великого інтересу до штучного інтелекту, оптимізму щодо стійкості американської економіки та потенційного пом'якшення процентних ставок з боку Федеральної резервної системи.



Уолл-стріт був майже на рекордних рівнях, в основному завдяки акціям таких гігантів, як Nvidia і Amazon, чиї майбутні грошові потоки виграють від зниження процентних ставок.



Акції Amazon, які були додані до індексу "блакитних фішок" Dow Jones Industrial у лютому, зросли більш ніж на 26% цього року.



Amazon Web Services є найбільшим постачальником хмарних послуг у світі, і зростання підрозділу Amazon повернулося після падіння торік завдяки стрімкому впровадженню технологій штучного інтелекту.



Компанія також інвестувала в стартап Anthropic і робототехнічну фірму Figure, прагнучи отримати вигоду від буму штучного інтелекту.

Наприкінці минулого року Amazon представила нове покоління спеціально розроблених мікросхем, які використовуються в центрах обробки даних, орієнтованих на додатки для навчання машинного навчання та генеративного штучного інтелекту.

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