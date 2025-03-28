Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 1106 вибухонебезпечних предметів

28 марта 2025 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 336 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 1106 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 234,67 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 41 тис. 090, Херсонщині – 20 тис. 056, Донеччині – 16 тис. 622, Київщині – 12 тис. 441, Миколаївщині – 10 тис. 443, Чернігівщині – 7 тис. 334, Сумщині – 5 тис. 389.

З початку війни здійснено 200 тис. 386 виїзди, ліквідовано 23 тис. 933 пожеж, врятовано 5 тис. 843 особи, надано психологічну допомогу 280 тис. 748 особам

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 564 тис. 119 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 923 од. авіаційних бомб.

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