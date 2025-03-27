Microsoft призупиняє низку проектів з будівництва ЦОД

27 марта 2025 г., 17:25

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Як повідомляє Bloomberg, Microsoft скасувала або відклала проекти будівництва центрів обробки даних у США та Європі еквівалентною потужностю 2 гігават.

У звіті TD Cowen пояснюють відмову надлишком кластерів комп'ютерів, що забезпечують роботу штучного інтелекту.

Аналітики, які налякали інвесторів в лютні запискою щодо зменшення Microsoft оренди в США, заявили, що останній крок також відображає рішення компанії скорочення планів надання послуг OpenAI, в яку вона вклала близько 13 млрд дол. Раніше цього року Microsoft і стартап заявили, що змінили свою багаторічну угоду, тепер OpenAI може використовувати хмарні послуги від інших компаній.

Скорочення витрат Microsoft за останні шість місяців включали в себе скасування та відтермінування договорів оренди, зазначають аналітики TD Cowen у своїй останній аналітичній записці, опублікованій у середу. Вони пишуть, що Google та Meta Platforms взяли на себе частину договорів оренди, від яких відмовилася Microsoft в Європі.

«Завдяки значним інвестиціям, які ми зробили до цього моменту, ми маємо всі можливості для задоволення поточного і зростаючого попиту клієнтів», - заявив представник Microsoft, додавши, що компанія в минулому році додала більше потужностей, ніж в будь-який інший рік в своїй історії.

«Хоча ми можемо зі стратегічної точки зору прискорити або скоригувати нашу інфраструктуру в деяких областях, ми продовжимо активно розвиватися в усіх регіонах, - додав представник компанії. - Це дозволяє нам інвестувати та розподіляти ресурси в зони зростання для нашого майбутнього».

Microsoft заявляє, що планує витратити близько 80 мільярдів доларів на створення центрів обробки даних зі штучним інтелектом у фінансовому році, який закінчується в червні. Керівництво компанії заявило, що темпи зростання повинні сповільнитися в наступному фінансовому році. Після шаленого розширення для підтримки OpenAI та інших проектів штучного інтелекту компанія очікує, що витрати змістяться з нового будівництва на оснащення вже існуючих центрів обробки даних серверами та іншим обладнанням.

Раніше цього тижня голова Alibaba Group Holding Джо Цай (Joe Tsai) попередив про потенційну бульбашку в будівництві дата-центрів, заявивши, що нові проекти можуть перевищити попит на послуги АІ.

«Ми продовжуємо вважати, що скасування договорів оренди і відстрочка введення потужностей вказує на надлишок пропозиції дата-центрів в порівнянні з поточним прогнозом попиту», - пишуть аналітики TD Cowen Майкл Еліас (Michael Elias), Купер Белангер (Cooper Belanger) і Грегорі Вільямс (Gregory Williams).

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