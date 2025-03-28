Ціни на флеш-пам'ять почнуть зростати у ІІ кв.

28 марта 2025 г., 9:35

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TrendForce повідомляє, що постачальники флеш-пам'яті NAND почали скорочувати виробництво в четвертому кварталі 2024 року, і наслідки цього починають даватися взнаки. В очікуванні потенційного підвищення тарифів у США бренди споживчої електроніки прискорили виробництво, що ще більше підвищило попит. Одночасно відбувається поповнення запасів у секторах ПК, смартфонів і центрів обробки даних. В результаті очікується, що ціни на NAND Flash стабілізуються в другому кварталі 2025 року, а ціни на пластини і клієнтські SSD зростуть.

Після трьох кварталів поспіль виснаження запасів попит на клієнтські SSD відновлюється, оскільки OEM-виробники достроково відновлюють виробництво. Очікується, що наближення кінця підтримки Windows 10 і запуск нового покоління процесорів призведе до зростання попиту на заміну для ПК. Тим часом ефект DeepSeek прискорює впровадження периферійного АІ, що ще більше стимулює попит на клієнтські SSD-накопичувачі. Оскільки скорочення виробництва і коригування поставок поступово відновлюють баланс, прогнозується, що у другому кварталі контрактні ціни на клієнтські SSD зростуть на 3%-8% у порівнянні з попереднім кварталом.

Такі технології, як DeepSeek, значно знизили витрати на навчання АІ-моделей, стимулюючи високий попит на високопродуктивні рішення для зберігання даних у Китаї. У Північній Америці, однак, попит більш поляризований: замовлення серверних брендів виявилися слабшими, ніж очікувалося, в той час як хмарні провайдери збільшують закупівлі з початком поставок платформи NVIDIA Blackwell. Як наслідок, очікується, що у другому кварталі замовлення на корпоративні твердотільні накопичувачі зростуть незначно у порівнянні з попереднім кварталом.

З боку пропозиції, деякі постачальники знизили ціни на SSD PCIe 4.0 більш ніж на 20% в першому кварталі, щоб ліквідувати запаси. Постачальники скоригували виробничі потужності, щоб стабілізувати ціни, а деякі клієнти з сегменту серверів почали розміщувати замовлення раніше, ніж планувалося. Таким чином, очікується, що у II кв. контрактні ціни на корпоративні твердотільні накопичувачі залишатимуться стабільними.

Ціни на eMMC і UFS залишаються стабільними, а ціни на пластини NAND Flash зростуть на 10-15%.

TrendForce відзначає, що в ІІ кв. очікується зростання поставок смарт-телевізорів, планшетів і Chromebook. У поєднанні зі стабільним попитом на смартфони середнього та низького класу на ринках, що розвиваються, та політикою субсидування в Китаї, замовлення eMMC зростають.

Що стосується пропозиції, то попередній надлишок пропозиції та зниження цін призвели до збитків виробників NAND Flash, що змусило їх скоротити виробництво для відновлення балансу на ринку. Щоб повернути прибутковість, постачальники підвищили ціни на пластини для виробників модулів, які, в свою чергу, мають менше можливостей конкурувати з низькими цінами, що послабило ціновий тиск на первинних постачальників. В результаті, за прогнозами, контрактні ціни на eMMC залишаться незмінними у другому кварталі.

Попит на UFS залишається стабільним, підтримуваний смартфонами високого класу і зростаючими вимогами до пам'яті в автомобільних додатках. Що стосується пропозиції, то загальне коригування ємності NAND Flash призвело до зниження доступності UFS, і очікується, що ціни на контракти в ІІ кв. залишаться незмінними в порівнянні з попереднім кварталом.

На ринку пластин NAND Flash ціни досягли дна, і зараз відбувається поповнення запасів. Як виробники модулів, так і OEM-виробники збільшують закупівлі, а відновлення попиту на твердотільні накопичувачі корпоративного класу стимулює інтерес до високопродуктивних пластин. Враховуючи скорочення пропозиції пластин внаслідок скорочення виробництва та нові стратегії ціноутворення на багатошарову NAND Flash у відповідь на відновлення попиту, очікується, що в другому кварталі контрактні ціни на пластини NAND Flash зростуть на 10-15%.

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