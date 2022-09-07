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Тимур Ягофаров

Підводні дата-центри дозволять заощаджувати 90%

7 сентября 2022 г., 12:15
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Компанія Subsea Cloud заявила про плани створення ЦОДів, які розмістяться під водою, що дозволить досягти значної економії на їх створенні, розгортанні та обслуговуванні.

Підводні дата-центри дозволять заощадити 90%

Вже до кінця поточного року має бути введений в комерційну експлуатацію перший підводний модуль, який отримав назву Julis Verne Pod. Він буде розміщений у районі Порт Анжелс на північно-західному тихоокеанському узбережжі США. Ключовою перевагою цього рішення Максі Рейнольдс (Maxie Reynolds), засновник Subsea Cloud, вважає його економічність. У разі розміщення серверного майданчика на суші, потрібне дороге відведення землі, будівництво будівлі та охолодження. Тоді як при заглибленні модуля у прибережній зоні всі ці витрати не потрібні. Та й вартість проведення комунікаційних каналів для підводного майданчика набагато менша: за оцінкою Рейнолдса, встановлення та прокладання підводного кабелю займає близько 18 хвилин і коштує близько 1700 євро за кожну милю кабелю, тоді як на суші це займе близько 14 днів і коштуватиме близько 165 тис. євро за милю.

В результаті, за підрахунками Subsea Cloud, питома вартість 1 МВт потужності її підводних майданчиків має обійтися на 90% дешевше, ніж у наземних дата-центрах.

Subsea Cloud – не перший проєкт із розміщення серверів під водою. У зв'язку з цим не можна не згадати реалізований Microsoft у 2018-2020 рр. проєкт Natick. Тоді досліджувалася насамперед надійність роботи серверів. І висновки виявилися багатообіцяльними, оскільки з 855 серверів, поміщених в модуль, що занурюється, за два роки вийшло з ладу вісім. А за статистикою, у звичайних ЦОДах їх було б близько 64.

Підводні дата-центри дозволять заощадити 90%Але у Subsea Cloud вирішили розвинути ідею пасивного охолодження серверів. Занурюваний модуль буде заповнений не азотом, як це було в Natick, а діелектричною рідиною. В цей час вже відпрацьовано технологію іммерсійного охолодження серверів, яка буде реалізована у рішенні Subsea Cloud. Це покликане не тільки покращити відведення тепла, а й суттєво спростить конструкцію корпусу модуля. Річ у тому, що завдяки заповненню рідиною він не повинен витримувати зовнішній тиск, тому що він буде зрівнятися.

Хоча в назві компанії Subsea Cloud використано слово «хмара», вона не збирається надавати хмарні послуги, конкуруючи з гіперскейлерами. Свій бізнес вона пов'язує лише з послугами хостингу. У зв'язку з цим повідомляється, що за запитом замовника, який розмістив своє обладнання в модулі, воно може бути досить оперативно вилучено для заміни або обслуговування. Для цього потрібно від 4 до 16 годин.

Перший модуль, названий на честь Жюля Верна, має бути поміщений на відносно невеликій глибині на ділянці шельфу. При розмірах корпусу близько 6 метрів він повинен вмістити до 800 серверів у 16 ​​шафах. З берегом його пов'язуватимуть канали енергопостачання та комунікацій із пропускною спроможністю 100 Гбіт/с.

Ще однією важливою перевагою свого проєкту в Subsea Cloud відзначають менший рівень затримок, оскільки модулі, що занурюються, розташовуються недалеко від густонаселених районів. А близько 40% населення Землі знаходиться вздовж 100-кілометрової прибережної смуги. Тому така близькість, за оцінками Subsea Cloud, дасть змогу зменшити затримки чи не на 98%.

У планах Subsea Cloud також глибше розміщення своїх модулів. Так заявлено, що слідом за “Jules Verne Pod” підуть Njord01 у Мексиканській затоці та Manannan у Північному морі. Вони будуть занурені на 200-250 метрів. Перевагою такого розміщення стане підвищена фізична безпека. Спуститись на такі глибини можна лише на батискафах з посиленою конструкцією або з використанням автономних плавучих засобів. Але вони не відрізняються скритністю.

А в перспективі, до 2026 року, Subsea Cloud планує використати лише відновлювані джерела енергії, щоб покращити ефективність своїх рішень.

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