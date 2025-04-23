Випущена специфікація CompactPCI Serial R3 з підтримкою швидкості до 16 ГТ/с

23 апреля 2025 г., 17:25

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Консорціум PICMG випустив третю редакцію специфікації CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0), що покликана забезпечити майбутню життєздатність і масштабованість на довгі роки. CompactPCI Serial спочатку розробили як розширення відкритого стандарту CompactPCI для задоволення попиту на надійні, модульні та потужні комп'ютерні системи в промислових і вбудованих застосунках. Стандарт PICMG CompactPCI Serial поєднує в собі високу продуктивність, модульність і надійність, що робить його популярним стандартом для промислових застосунків, автоматизації та багато чого іншого - там, де важливі надійність, сумісність і робота в жорстких умовах із широкими можливостями підключення.



CompactPCI підтримує послідовне передавання даних через PCI Express, USB і Ethernet. Він вирізняється надійною конструкцією з роз'ємами AirMax і повною взаємозамінністю з картами CompactPCI через системи слотових карт 3U/6U. Специфікація CompactPCI Serial R3 пропонує абсолютно нові можливості порівняно з R2.



Якщо R2 підтримувала PCI Express аж до Gen3 зі швидкістю 8 ГТ/с, то R3 розширює підтримку до PCI Express Gen4 зі швидкістю 16 ГТ/с, фактично подвоюючи швидкість передавання даних і збільшуючи швидкість.



Підтримка інтерфейсу USB збільшена з USB 3.0 (Gen1) до 5 Гбіт/с у R2 до USB 3.1 (Gen2) до 10 Гбіт/с у R3, що подвоює пропускну здатність.



У R3 з'явилася підтримка Ethernet 10GBASE-T і 10GBASE-KR, що дає змогу збільшити пропускну здатність мережі.



Для реалізації цих вищих швидкостей передачі даних в R3 використовуються нові високошвидкісні роз'єми AirMax VSe для процесорних плат замість AirMax VS в Release 2. Ці роз'єми повністю сумісні з висхідними та низхідними роз'ємами.



CompactPCI Serial можна об'єднати з наявними платами CompactPCI за допомогою системної слотової карти CompactPCI PlusIO. Ці гібридні системи забезпечують перехід від паралельних до послідовних з'єднань. CompactPCI Serial for Space враховує екстремальні вимоги до навколишнього середовища в космічному просторі.



Наразі готується до випуску специфікація Revision 4. Редакцію 3 стандарту CompactPCI Serial можна завантажити.

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