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Чат-бот Grok від xAI тепер може «бачити» світ навколо себе

23 апреля 2025 г., 16:35

Чатбот Grok від xAI тепер може відповідати на запитання про те, що перебуває в полі зору камери смартфона користувача, подібно до функцій бачення в реальному часі, доступних для Google Gemini та ChatGPT.

Компанія xAI оголосила про запуск Grok Vision, яка дає змогу користувачам наводити телефон на такі об'єкти, як продукти, знаки та документи, і ставити про них запитання. Функція Grok Vision доступна в додатку Grok для iOS, але поки не доступна в додатку Grok для Android.

Серед інших нових можливостей, запущених для Grok, - багатомовне аудіо та пошук у реальному часі в голосовому режимі Grok. Користувачі Grok на Android можуть скористатися ними, але тільки якщо вони підписані на тарифний план SuperGrok від xAI вартістю $30 на місяць.

Зазначимо, Grok постійно поповнюється новими функціями. Раніше цього місяця xAI додала в Grok компонент «пам'яті», який дозволяє боту отримувати інформацію з минулих розмов. Grok також отримав інструмент, схожий на полотно, для створення документів і додатків.

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