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Новий FPV-комплекс українського виробника прийнято на озброєння

24 апреля 2025 г., 8:15
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання безпілотний FPV-авіакомплекс «Генерал Черешня». Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
 
Коптери комплексу «Генерал Черешня» базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни. 
 
Цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування. Залежно від розміру рами, коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів.
 
Комплекс «Генерал Черешня» може бути розгорнуто і підготовлено до роботи за лічені хвилини. Це надзвичайно важливо для забезпечення безпеки екіпажу.

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