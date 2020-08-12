Philips приобрела платформу Reacts для расширения экспертизы в области телемедицины

12 августа 2020 г., 13:55

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Компания Philips расширила портфель решений для удаленной связи и дистанционного обучения специалистов в области здравоохранения за счет поглощения IIT (Innovative Imaging Technologies Inc.), создателя IT-платформы Reacts. Главный офис этой компании, который находится в Монреале (Канада), станет Центром компетенции Philips по коллаборации в области цифрового здравоохранения.



Как отмечается, Reacts – платформа для профессионального сотрудничества в медицинском сообществе. Решение предоставляет работникам сферы здравоохранения доступ к интерактивным виртуальным инструментам, таким как видеоконференции. Благодаря ей специалисты могут проводить дистанционные консультации, передавать защищенные сообщения, осуществлять телемедицинское сопровождение диагностических исследований и удаленный контроль за процедурами. В настоящее время платформа используется в 80 странах мира как в практике врачей, так и в медицинском образовании.



Партнерство Philips и Reacts длится уже пять лет. В 2018 платформа была интегрирована с мобильный ультразвуковой системой Philips Lumify, что позволило ей стать первым в мире телеультразвуковым решением. Для проведения исследования с Lumify врачу достаточно иметь смартфон или планшет со специальным приложением, а также один из миниатюрных датчиков – конвексный, линейный или секторный. Это значит, что процедуру можно проводить практически где угодно: у постели пациента, на дому, на месте происшествия, в машине скорой помощи, в самолете санитарной авиации.



Благодаря возможностям телемедицины врачи могут в режиме реального времени транслировать коллегам ил и пациентам как визуализацию, так и видео самой процедуры, записанное с помощью камеры планшета или смартфона. Таким образом оператор может получать второе экспертное мнение прямо во время проведения исследования. Включение Reacts в портфель Philips позволит компании интегрировать платформу и с другими ее решениями для диагностики и лечения.

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