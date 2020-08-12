Число вредоносных программ для Android в июле сократилось на 7%

12 августа 2020 г., 13:15

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По сравнению с предыдущим месяцем, в июле на Android-устройствах было обнаружено на 6,7% меньше угроз. Число вредоносных программ сократилось на 6,75%, нежелательных – на 4,6%, потенциально опасных – на 8,42%, а рекламных – на 9,83%.

В течение месяца вирусные аналитики «Доктор Веб» выявили в каталоге Google Play несколько новых вредоносных программ. Одной из них был банковский троян Android.Banker.3259, скрывавшийся в приложении для работы с SMS. Другие оказались троянами семейства Android.HiddenAds, которые показывали надоедливые рекламные баннеры. Кроме того, был обнаружен очередной представитель семейства Android.Joker, подписывавший пользователей на премиум-сервисы и выполнявший произвольный код.

Самые распространенные вредоносные программы июля, согласно статистике антивирусных продуктов Dr.Web для Android:

Android.HiddenAds.530.origin – троян, предназначенный для показа навязчивой рекламы. Распространяется под видом популярных приложений другими вредоносными программами, которые в некоторых случаях незаметно устанавливают его в системный каталог;

Android.Click.348.origin – вредоносное приложение, которое самостоятельно загружает веб-сайты, нажимает на рекламные баннеры и переходит по ссылкам. Может распространяться под видом безобидных программ, не вызывая подозрений у пользователей;

Android.RemoteCode.6122, Android.RemoteCode.256.origin – вредоносные программы, которые загружают и выполняют произвольный код. В зависимости от модификации эти трояны могут загружать различные веб-сайты, переходить по ссылкам, нажимать на рекламные баннеры, подписывать пользователей на платные услуги и выполнять другие действия;

Android.DownLoader.906.origin – троян, загружающий другие вредоносные программы и ненужное ПО. Может скрываться во внешне безобидных приложениях, которые распространяются через каталог Google Play или вредоносные сайты.

Наиболее распространенные нежелательные программы июля:

Program.FreeAndroidSpy.1.origin, Program.Mrecorder.1.origin, Program.MSpy.14.origin – приложения, которые следят за владельцами Android-устройств и могут использоваться для кибершпионажа. Они могут контролировать местоположение устройств, собирать данные об SMS-переписке, беседах в социальных сетях, копировать документы, фотографии и видео, выполнять прослушивание телефонных звонков и окружения и т.п.;

Program.FakeAntiVirus.2.origin – детектирование рекламных программ, которые имитируют работу антивирусного ПО. Такие программы могут сообщать о несуществующих угрозах и вводить пользователей в заблуждение, требуя оплатить покупку полной версии;

Program.CreditSpy.2 – детектирование программ, предназначенных для присвоения кредитного рейтинга на основании персональных данных пользователей. Такие приложения загружают на удаленный сервер SMS-сообщения, информацию о контактах из телефонной книги, историю вызовов, а также другие сведения.

Самые распространенные потенциально опасные программы:

Tool.SilentInstaller.6.origin, Tool.SilentInstaller.11.origin, Tool.SilentInstaller.13.origin, Tool.SilentInstaller.14.origin – потенциально опасные программные платформы, которые позволяют приложениям запускать apk-файлы без их установки. Они создают виртуальную среду исполнения, которая не затрагивает основную операционную систему;

Tool.Packer.1.origin – специализированная утилита-упаковщик, предназначенная для защиты Android-приложений от модификации и обратного инжиниринга. Она не является вредоносной, но может быть использована для защиты как безобидных, так и троянских программ.

Программные модули, встраиваемые в Android-приложения и предназначенные для показа навязчивой рекламы на мобильных устройствах. В зависимости от семейства и модификации они могут демонстрировать рекламу в полноэкранном режиме, блокируя окна других приложений, выводить различные уведомления, создавать ярлыки и загружать веб-сайты. Adware.Adpush.36.origin, Adware.Adpush.6547, Adware.Myteam.2.origin, Adware.Mobby.5.origin, Adware.Toofan.1.origin.

Среди угроз, выявленных в Google Play в июле, были новые представители семейства Android.HiddenAds. Злоумышленники распространяли их под видом приложений для редактирования фотографий.

Как и другие трояны этого семейства, после запуска они скрывали свои значки из списка программ в меню главного экрана, чтобы пользователям было сложнее их удалить. После этого они начинали показывать баннеры поверх окон других приложений и интерфейса операционной системы.

Другой троян, которого обнаружили вирусные аналитики «Доктор Веб», получил имя Android.Joker.279. Он скрывался в приложении для работы с SMS и после запуска подписывал жертв на дорогостоящие мобильные сервисы, а также мог выполнять произвольный код.

Также специалисты выявили банковского трояна Android.Banker.3259. Вирусописатели создали его на основе SMS-мессенджера с открытым исходным кодом.

При запуске банкер соединяется с управляющим сервером и ожидает от него дальнейших команд. В зависимости от полученного ответа троян либо продолжает работать как безобидное приложение, либо пытается украсть у жертвы ее персональные данные, показывая фишинговое окно. Кроме того, Android.Banker.3259 сохраняет все входящие и исходящие SMS в облачную базу данных Firebase. В дальнейшем злоумышленники могут использовать информацию, полученную из этих сообщений, для организации новых атак.

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