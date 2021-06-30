Партнерство Sabre и Gopass позволит объективно оценивать риски биобезопасности при планировании путешествий

30 июня 2021 г., 17:15

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Корпорация Sabre, поставщик технологий и ПО для индустрии туризма, сообщает о партнерстве с Gopass Global, платформой по управлению рисками в сфере путешествий. Целью сотрудничества является расширение возможностей анализа рисков биологической безопасности, связанных с распространением Covid-19.

Решения Gopass Global помогают командировочным и туристам с уверенностью возобновить поездки благодаря передовой аналитике, которая дает единое представление обо всех факторах риска биобезопасности в путешествии.

Возможности Gopass по управлению тревел-рисками уже доступны турагентам по всему миру. Благодаря интеграции с Sabre API для поиска и бронирования путешествий Gopass рассчитывает показатели риска для каждого варианта поездки и отображает эту информацию агентам, которые теперь смогут качественнее консультировать своих клиентов.

Используя технологии машинного обучения и ИИ, Gopass Travel Risk Optimizer предоставляет комплексный анализ всех аспектов путешествия и их подверженности рискам, включая ограничения, действующие на прилете и при вылете, маршруты полета и возможности транзита, аэропорты, авиакомпании, типы воздушных судов, классы обслуживания и рекомендации по поездкам.

Алгоритмы Gopass Global также оценивают условия в странах, включая эпидемиологический уровень, государственную политику и надежность данных. Сложив все вместе, агенты получают оценку риска по 10-балльной шкале для каждого перелета, что позволяет объективно определять самые безопасные варианты.

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