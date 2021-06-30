 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 24 (1271)

20.06 - 27.06

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Партнерство Sabre и Gopass позволит объективно оценивать риски биобезопасности при планировании путешествий

30 июня 2021 г., 17:15
0 
 

Партнерство Sabre и Gopass позволит объективно оценивать риски биобезопасности при планировании путешествий

Корпорация Sabre, поставщик технологий и ПО для индустрии туризма, сообщает о партнерстве с Gopass Global, платформой по управлению рисками в сфере путешествий. Целью сотрудничества является расширение возможностей анализа рисков биологической безопасности, связанных с распространением Covid-19.

Решения Gopass Global помогают командировочным и туристам с уверенностью возобновить поездки благодаря передовой аналитике, которая дает единое представление обо всех факторах риска биобезопасности в путешествии.

Возможности Gopass по управлению тревел-рисками уже доступны турагентам по всему миру. Благодаря интеграции с Sabre API для поиска и бронирования путешествий Gopass рассчитывает показатели риска для каждого варианта поездки и отображает эту информацию агентам, которые теперь смогут качественнее консультировать своих клиентов.

Используя технологии машинного обучения и ИИ, Gopass Travel Risk Optimizer предоставляет комплексный анализ всех аспектов путешествия и их подверженности рискам, включая ограничения, действующие на прилете и при вылете, маршруты полета и возможности транзита, аэропорты, авиакомпании, типы воздушных судов, классы обслуживания и рекомендации по поездкам.

Алгоритмы Gopass Global также оценивают условия в странах, включая эпидемиологический уровень, государственную политику и надежность данных. Сложив все вместе, агенты получают оценку риска по 10-балльной шкале для каждого перелета, что позволяет объективно определять самые безопасные варианты.

Партнерство Sabre и Gopass позволит объективно оценивать риски биобезопасности при планировании путешествий

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  