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Новые сервисы помогут эффективнее использовать облачные возможности SAP Business Technology Platform

30 июня 2021 г., 16:35
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Новые сервисы помогут эффективнее использовать облачные возможности SAP Business Technology Platform

Компания SAP представила три новых сервиса, которые помогут клиентам эффективнее использовать облачные возможности SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Они включают дополнительный функционал по инновациям, исследованию и оптимизации процессов, а также по разработке приложений. Это позволит клиентам внедрять гибридную облачную среду, быстрее реагировать на меняющиеся условия рынка и добиться большей масштабируемости для удовлетворения постоянно растущих потребностей рынка.

Ключевые преимущества новых возможностей SAP BTP:

  • Анализ информации о возможных гибридных облачных ландшафтах и проектах, отвечающих уникальным потребностям клиентов;
  • Адаптация инновационной стратегии, обеспечивающей долгосрочный успех;
  • Совершенствование существующих пользовательских приложений с использованием облачных технологий для обеспечения большей масштабируемости и гибкости;
  • Сокращение стоимости и затрат за счет переноса существующих пользовательских приложений и новых разработок в облако.

«Новые сервисы позволят в полной мере использовать возможности SAP BTP, получить все преимущества облачных и интеллектуальных технологий на базе уже имеющихся ИТ-ландшафта и инвестиций. Они помогут нашим клиентам добиться большей эффективности, результативности и гибкости бизнеса за счет изучения способов оптимизации критически важных процессов, разработки комплексной дорожной карты для создания масштабируемых облачных приложений и перепланировки существующих пользовательских приложений», – говорит Мэгги Багги (Maggie Buggie), директор по работе с клиентами SAP.

Одно из недавних исследований McKinsey оценило потенциал облаков в 1 трлн. долл., причем в большей степени это касается компаний, активно реализующих облачные стратегии.

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