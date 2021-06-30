Новые сервисы помогут эффективнее использовать облачные возможности SAP Business Technology Platform

30 июня 2021 г., 16:35

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Компания SAP представила три новых сервиса, которые помогут клиентам эффективнее использовать облачные возможности SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Они включают дополнительный функционал по инновациям, исследованию и оптимизации процессов, а также по разработке приложений. Это позволит клиентам внедрять гибридную облачную среду, быстрее реагировать на меняющиеся условия рынка и добиться большей масштабируемости для удовлетворения постоянно растущих потребностей рынка.

Ключевые преимущества новых возможностей SAP BTP:

Анализ информации о возможных гибридных облачных ландшафтах и проектах, отвечающих уникальным потребностям клиентов;

Адаптация инновационной стратегии, обеспечивающей долгосрочный успех;

Совершенствование существующих пользовательских приложений с использованием облачных технологий для обеспечения большей масштабируемости и гибкости;

Сокращение стоимости и затрат за счет переноса существующих пользовательских приложений и новых разработок в облако.

«Новые сервисы позволят в полной мере использовать возможности SAP BTP, получить все преимущества облачных и интеллектуальных технологий на базе уже имеющихся ИТ-ландшафта и инвестиций. Они помогут нашим клиентам добиться большей эффективности, результативности и гибкости бизнеса за счет изучения способов оптимизации критически важных процессов, разработки комплексной дорожной карты для создания масштабируемых облачных приложений и перепланировки существующих пользовательских приложений», – говорит Мэгги Багги (Maggie Buggie), директор по работе с клиентами SAP.

Одно из недавних исследований McKinsey оценило потенциал облаков в 1 трлн. долл., причем в большей степени это касается компаний, активно реализующих облачные стратегии.

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