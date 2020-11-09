Sabre совместно с Google разработала свой первый продукт на базе AI

9 ноября 2020 г., 14:35

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Компания Sabre анонсировала выход первого продукта на базе технологии Sabre Travel AI, созданной в партнерстве с Google.



Как отмечается, новая технология позволила ускорить разработку первого в своем роде умного масштабируемого движка для ритейла на базе передовых технологий искусственного интеллекта и возможностей машинного обучения.



Первый официальный релиз Sabre Smart Retail Engine планируется на начало 2021 года. Sabre продолжает развивать инновации в сфере омниканального ритейла и открывать новые возможности бизнес-моделей авиаперевозок, систем обслуживания пассажиров (PSS) и глобальных дистрибутивных систем (GDS).



«Мы рады предложить рынку этот интеллектуальный движок для ритейла в рамках нашей стратегии развития решений для управления предложениями. Это еще один шаг в реализации нашего видения по созданию рынка персонализированных путешествий к 2025 году, – отметил Уэйд Джонс (Wade Jones), директор по развитию продуктов Sabre. – Благодаря нашим передовым технологиям и мощному функционалу Sabre Travel AI мы создаем решения третьего поколения для индустрии туризма. Объединив таланты Google и Sabre, мы ускоряем разработку умного масштабируемого движка для ритейла, который, как мы считаем, позволит создавать по-настоящему персонализированные предложения. Это поможет еще лучше удовлетворить потребности современных путешественников, формируя новую ценность и более высокий доход с одного пассажира».



Подчеркивается, что Sabre Smart Retail Engine – это инновация, которая объединяет технологические возможности Sabre в сфере динамического управления предложениями и сегментации клиентов и проверенное решение Google для мерчандайзинга. Такая мощная комбинация технологий позволит использовать данные о покупках в реальном времени, доступный контент и модели поддержки принятия решения на базе AI/ML для быстрого тестирования гипотез и формирования наиболее оптимальных персонализированных предложений.



Эти пакетные предложения смогут включать в себя различные дополнительные услуги: от выбора мест в салоне самолета и платного багажа до контента сторонних поставщиков, включая прокат автомобилей и проживание в отелях. Стоимость этих предложений будет формироваться на основе динамического ценообразования, определяемого по методам сегментации клиентов.



Расширенный портфель продуктов Sabre для управления предложениями будет включать инструменты ценообразования и управления доходами, интегрированные с облачными решениями по поиску авиабилетов и наличию мест, которые поддерживают омниканальный подход, включая дистрибуцию по новому стандарту NDC.



Среди ключевых составляющих портфеля Sabre для управления предложениями. Интеллектуальная поддержка принятия решений: ценообразование, основанное на данных от путешественника и рыночной конъюнктуре в реальном времени. Актуальность наличия услуг: единый каталог продуктов, дополнительных услуг и контента сторонних поставщиков, доступный в облачной среде. Поисковый движок нового поколения, который генерирует максимально релевантные и персонализированные предложения в реальном времени. Движок для ритейла на базе машинного обучения, который ускоряет тестирование продуктов в экспериментальной среде и позволяет создавать по-настоящему персонализированные предложения. Обеспечение омниканальности: развитие технологий для управления предложениями поддерживает дистрибуцию в прямых и непрямых каналах.



Анонсированная в прошлом месяце технология Sabre Travel AI использует передовые разработки Google в области искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяя быстро предоставлять наиболее актуальный и персонализированный контент, отвечающий потребностям путешественников. Это откроет клиентам Sabre широкие возможности для роста доходов и прибыльности бизнеса. В частности, Sabre Travel AI работает на технологиях Google Cloud, которые распознают, анализируют и прогнозируют поведение потребителей, используя информацию о покупках в реальном времени и комплексные отраслевые данные.



Sabre планирует со временем внедрить Sabre Travel AI во все свои продукты для омниканального ритейла, дистрибуции и реализации услуг, включая решения для мерчандайзинга, информации о наличии мест, ценообразования, управления доходами и сервисы GDS. Как отмечалось ранее, Sabre планирует официальный запуск Sabre Smart Retail Engine в начале следующего года с последующим анонсом дополнительных продуктов.

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