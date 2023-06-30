Парламент підтримав створення системи «еАкциз», вона почне діяти з 2026 року

30 июня 2023 г., 12:35

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Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, який передбачає запровадження електронної акцизної марки та створення цифрової системи простежуваності «еАкциз». Вони почнуть діяти в Україні з січня 2026 року.

Впровадження електронної системи «еАкциз» з використанням технології Track & Trace дозволить відстежувати маршрут усіх тютюнових та алкогольних виробів. Так держава отримуватиме повну інформацію про весь ланцюг постачання продукції та зможе аналізувати обсяги, які доходять до полиць магазинів.

Кожен продукт матиме електронну акцизну марку, виражену двовимірним DataMatrix-кодом. Виробники та імпортери самостійно зможуть генерувати її в цифровій системі «еАкциз» та наносити на кожну пляшку алкоголю чи пачку цигарок.

А споживачі зможуть пересвідчитися, що купують не контрафакт. Для цього треба просканувати електронну акцизну марку через застосунок «Дія» і звірити: назву; виробника; місце виробництва; магазин, де продається товар; код маркування, який можна звірити з нанесеним на марку; статус електронної акцизної марки. Якщо будуть невідповідності, кожен зможе в один клік сповістити про це державу в «Дії».

Одним з найбільших антикорупційних кроків «еАкцизу» стане обов’язкове маркування підакцизної алкогольної та тютюнової продукції для Duty Free. За висновками «Kantar Україна», понад половину всього нелегального ринку тютюнових виробів у 2022 році припадало саме на продукцію з написом Duty Free або призначену для експорту. Через це бюджет лише за минулий рік втратив 11,2 млрд грн.

Проєкт «еАкциз» впроваджується «Мінцифрою» спільно з «Міністерством фінансів» та «Державною податковою службою» за підтримки USAID.

«Щороку Україна втрачає мільярди гривень через тіньовий ринок тютюну та алкоголю. У 2022 році кожна п’ята пачка цигарок та кожна третя пляшка алкоголю продавалися нелегально. Несплата акцизного податку не лише завдає збитків, а й сприяє процвітанню корупції та контрабанди. Система "еАкциз" дозволить посилити контроль обігу тютюну й алкоголю», – зауважив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

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