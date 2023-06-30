Виробники напівпровідників наростили поставки на 27,9% у 2022 р., але у цьому році очікується скорочення на 6,5%

30 июня 2023 г., 11:35

0

Tweet

За даними IDC, світовий ринок напівпровідникового виробництва у 2022 році зріс на 27,9%, досягнувши нового рекордного рівня, завдяки довгостроковим угодам з клієнтами, вищим цінам, скороченню виробничих процесів та розширенню заводів.

«Виробники чипів відіграють ключову роль у ланцюжку поставок напівпровідників. Усі 10 найбільших постачальників повідомили про двозначне зростання доходів у 2022 році. Однак через зміни ринкових умов перегляд замовлень призвів до різкого падіння завантаження потужностей заводів за останні три квартали, - заявив Гален Зенг (Galen Zeng), старший науковий менеджер з досліджень напівпровідників IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. - На ринку все ще існує жорсткий попит на чипи, і очікується, що після того, як ланцюжок поставок переживе більш ніж один рік деінвентаризації, подальше планування замовлень перетвориться з негативного на стабільне і консервативне. У поєднанні з бумом штучного інтелекту це призведе до повільного відновлення завантаження виробничих потужностей на рівні 5-10%».

Озираючись на 2022 рік, напівпровідникова промисловість показала гарні результати. Серед 10 найбільших виробників - TSMC, Samsung Foundry, UMC, GlobalFoundries, SMIC, HHGrace, PSMC, VIS, Tower, Nexchi. Провідний постачальник, TSMC, продовжує розвивати свої передові процеси, і його частка на ринку зросла з 53,1% у 2021 р. до 55,5% торік. Очікується, що завдяки нещодавньому поступовому збільшенню замовлень на 3/4/5-нм пластини, частка TSMC на ринку ще більше зросте у 2023 році. Крім того, китайські виробники активно розвивали зрілі процеси, отримавши загальну частку ринку 8,2% у 2022 році порівняно з 7,4% за рік до того, на додаток до відповідного зростання доходів на понад 30%. Спостереження за завантаженням потужностей показують, що розробники інтегральних схем (ІС) активно створювали запаси до першої половини 2022 року, а підписання довгострокових контрактів сприяло тому, що ціни на ливарні вироби залишалися стабільними, а завантаження потужностей досягало 90%-100%. Однак, починаючи з ІІ кв., операції ланцюжка поставок ставали все більш обережними, а розробники скоротили замовлення на підприємствах, включаючи різке скорочення замовлень на деякі споживчі ІС та скасування LTA на них, що призвело до максимального завантаження потужностей протягом усього минулого року.

У першому півріччі 2023 р. наміри щодо закупівель споживчої електроніки були низькими, а ринковий попит не продемонстрував значного зростання. Коригування запасів кінцевої продукції триватиме й у другій половині року. З огляду на високий базовий рівень попереднього року, IDC очікує, що розмір світового ринку виробництва дещо знизиться на 6,5% у 2023 році. Сегмент впаде незначно порівняно із загальним ланцюжком постачання напівпровідників, а вся галузь, за прогнозами, повернеться на шлях зростання у 2024 році.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys

0

Tweet