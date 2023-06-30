Cisco купила розробника систем моніторингу мереж SamKnows

30 июня 2023 г., 13:35

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Компанія Cisco офіційно оголосила про купівлю британської компанії SamKnows, яка розробляє технологію моніторингу роботи широкополосних мереж. Платформа збирає інформацію про мільйони підключень домашніх маршрутизаторів і мобільних пристроїв по всьому світу для контролю за продуктивністю мереж і якістю обслуговування клієнтів.

Cisco вже надає клієнтам бачення підключеного світу завдяки найбільшому в галузі набору даних. Маючи доступ до більш ніж 400 мільйонів кінцевих точок, компанія володіємо найповнішим набором даних про мережу та користувацький досвід для сучасного Інтернету, а також основних додатків SaaS, що використовуються бізнесом, публічними хмарами та підприємствами.

Минулого тижня Cisco оголосила про свій намір придбати Accedian, лідера в галузі моніторингу продуктивності мереж. Орієнтуючись на потреби CSP, Accedian вдосконалює автоматизоване рішення Cisco з мікросекундними датчиками та потужною платформою Skylight Analytics. Додатки в режимі реального часу, такі як відеоконференції та промисловий IoT, вимагають підключення з низькою затримкою, де необхідні точні дані для виявлення деградації мережі. Як підкреслюється, Accedian забезпечує безпрецедентну деталізацію, що розширює можливості Cisco в роботі з високочутливими послугами, які будуть поширюватися в епоху 5G. Це також дає унікальну можливість ще більше збагатити Cisco ThousandEyes глибокими доменними даними постачальників послуг від Accedian. Accedian стане частиною напрямку Data Center and Provider Connectivity, який очолює Кевін Волленвебер (Kevin Wollenweber), а набір даних буде використовуватися в портфелі комплексного забезпечення безпеки ThousandEyes.

Намір Cisco придбати SamKnows, приватну компанію з моніторингу широкосмугових мереж зі штаб-квартирою в Лондоні, повинен розширити можливості ThousandEyes в галузі моніторингу стану глобального Інтернету. Сьогодні ThousandEyes має сотні тисяч точок спостереження в Інтернеті, в корпоративному середовищі та на користувацьких пристроях.

Наголошується, що з додаванням мільйонів точок спостереження SamKnows на «останній милі», замовники тепер будуть мати єдине джерело інформації про те, як працює Інтернет у всій їхній інфраструктурі, включаючи домашні мережі та мережі мобільних пристроїв. Незалежно від того, чи це гібридна робота, чи доставка споживчих додатків, оптимізація та покращення продуктивності Інтернету для кожного - це лише один клік. Команда SamKnows приєднається до підрозділу Network Assurance, який очолює Мохіт Лад (Mohit Lad), співзасновник ThousandEyes.

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