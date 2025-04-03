Parasail забезпечить роботу AI-навантажень хмарними GPU на вимогу

3 апреля 2025 г., 14:25

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Інфраструктурний стартап у галузі штучного інтелекту Parasail оголосив про запуск своєї нової хмарної платформи AI Deployment Network, яка надає підприємствам миттєвий і економічний доступ на вимогу до потужних графічних процесорів.



За словами Parasail, особливість її AI Deployment Network полягає в тому, що вона дає змогу отримати доступ до величезного пулу високопродуктивних графічних процесорів без укладення контрактів за досить вигідними цінами. А це дає змогу легко масштабувати будь-яке робоче AI-навантаження за лічені хвилини. Вона надає доступ до широкого спектра графічних процесорів, включно з потужними чипами H100 і H200 від Nvidia, а також процесорами A100 і 4090 для більш спеціалізованих завдань.



Стартап також стверджує, що його платформа для AI-обчислень на вимогу забезпечує оптимальну продуктивність серед усіх постачальників ресурсів GPU завдяки власному механізму оркестровки, який підбирає робочі навантаження до глобальної мережі графічних процесорів. Завдяки цьому, за словами компанії, їй вдається розв'язувати проблеми перерозподілу витрат для клієнтів, усуваючи водночас будь-які складнощі, пов'язані з управлінням робочими навантаженнями.



Інакше кажучи, Parasail спрощує доступ до інфраструктури AI, надаючи обчислювальні ресурси, доступ до яких можна отримати в будь-який час і без будь-яких зобов'язань, для підтримки швидкого розгортання, експериментів з AI та масштабування наявних виробничих робочих навантажень.



Стартап був заснований ветеранами інфраструктури AI Майком Генрі (Mike Henry) і Тімом Харрісом (Tim Harris) і отримав початкове фінансування в розмірі 10 млн дол. від таких інвесторів, як Basis Set Ventures, Threshold Ventures, Buckley Ventures і Black Opal Ventures.



Майк Генрі, виконавчий директор стартапу, каже, що існує великий попит на справжній «доступ на вимогу» до ресурсів GPU, тому що мало хто з постачальників інфраструктури пропонує його в такому ж масштабі, як його компанія.



«У реальності старі хмарні провайдери використовують невеликі обсяги обчислювальних потужностей, щоб заманити клієнтів довгостроковими контрактами», - каже Генрі. «У Parasail ми вперше надаємо доступ до величезних обчислювальних потужностей у режимі реального часу і на вимогу без прихованих обмежень».



За допомогою Parasail замовники можуть розгорнути готові до виробництва кінцеві точки та отримати доступ до десятків GPU протягом кількох годин, з мінімальними витратами на встановлення та налаштування, що дасть їм змогу прискорити практично будь-яке робоче AI-навантаження, стверджує стартап. При цьому вони можуть отримати перевагу за вартістю у два-п'ять разів порівняно з іншими постачальниками інфраструктури, стверджує компанія.



Стартап зібрав безліч відгуків від перших послідовників, щоб підтвердити свої заяви. Наприклад, компанія Elicit Research PBC, яка створила дослідницький помічник на базі AI, аналогічний агентам Researcher від Microsoft та інструменту Deep Research від Google, скористалася хмарою Parasail для перевірки сотень тисяч наукових праць за запитом.



«Elicit використовує LLM для перевірки понад 100 000 наукових статей щодня, але вартість високоякісного опрацювання в режимі реального часу була непомірно висока», - сказав генеральний директор Elicit Андреас Штульмюллер (Andreas Stuhlmüller). «Parasail був необхідний для усунення цього вузького місця».



Ще одним клієнтом є популярна платформа для розробки LLM Weights & Biases, яка використовувала хмару Parasail для підтримки розгортання популярної моделі міркувань DeepSeek R1, коли на початку цього року вона викликала фурор у галузі. «Parasail спрацювала блискавично, забезпечивши нам величезні потужності DeepSeek і найвищу пропускну здатність», - говорить головний технічний директор Weights & Biases Шон Льюїс (Shawn Lewis). «Вони нададуть вам новітні розробки швидше, ніж будь-хто інший».



Компанія Parasail, безумовно, викликала фурор, і доступ до GPU на вимогу, який вона надає, може багатьом сподобатися. Це буде тим більше вірно, якщо в майбутньому вона зможе задовольнити потреби найбільших підприємств світу у великомасштабному розгортанні. При цьому компанія далеко не самотня в наданні простішого доступу до ресурсів GPU.



Одним з її найбільших конкурентів є компанія CoreWeave, яка створила хмару GPU, призначену для робочих AI-навантажень, і минулого тижня провела первинне публічне розміщення акцій, що дещо розчаровує. Серед інших конкурентів - GMI Cloud, яка спеціалізується на швидкому розгортанні графічних процесорів і стверджує, що може зробити це за лічені секунди. Є також Together Computer, яка залучила мільйони доларів капіталу від спонсорів, включно з Salesforce. А компанія Storj Labs, що спеціалізується на децентралізованому хмарному зберіганні даних, включилася в гру з GPU минулого року, придбавши стартап під назвою Valdi Labs PBC.



Попри те, що галузь є конкурентною, Майк Генрі каже, що перспективи Parasail виглядають сприятливо, оскільки більшість підприємств переходять до моделі інфраструктури, що об'єднує кількох постачальників.



«Майбутнє інфраструктури штучного інтелекту пов'язане не з одним хмарним провайдером», - підсумував він. «Йдеться про взаємопов'язану мережу постачальників високопродуктивних обчислень».

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