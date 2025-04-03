Зловмисники атакували критичну інфраструктуру за допомогою програм-викрадачів

3 апреля 2025 г., 13:33

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) зафіксувала в березні нові випадки цільових кібератак, спрямованих на органи державного управління та об’єкти критичної інфраструктури України. Метою атак було викрадення конфіденційної інформації з комп’ютерів жертв.

Хакери використовують скомпрометовані облікові записи для розсилки шкідливих електронних листів. У повідомленнях містяться посилання на публічні файлові сервіси (зокрема DropMeFiles, Google Drive), іноді – у PDF-вкладеннях.

Перехід за посиланням запускає VBScript-лоадер (.js-файл), який завантажує PowerShell-скрипт. Цей скрипт здійснює пошук документів з розширеннями *.doc, *.pdf, *.xlsx, *.jpg тощо, робить знімки екрана комп’ютера та передає викрадені дані на віддалений сервер.

Програмний засіб, що використовується у згаданих кібератаках, отримав умовну назву Wrecksteel. Ця кіберзагроза діє щонайменше з осені 2024 року.

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