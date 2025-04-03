Microsoft святкує 50-річчя - Білл Ґейтс відкрив вихідний код Altair BASIC

3 апреля 2025 г., 15:35

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Компанія Microsoft у ці дні відмічає своє 50-річчя. Офіційні заходи пройдуть завтра - у пʼятницю 4 квітня.

Один з засновників цього найбільшого у світі розробника ПЗ Білл Ґейтс підготував пост про те, як він і його старий шкільний друг - Пол Аллен - намагалися створити першу в світі «фабрику програмного забезпечення» після того, як прочитали статтю в січневому номері журналу Popular Electronics за 1975 рік. Стаття була про Altair 8800 - міні-комп'ютер, що працював на чипі, виготовленому тоді ще маловідомою технологічною компанією Intel.

Та стаття надихнула Ґейтса, який був першокурсником Гарвардського університету, та Аллена зателефонувати виробнику Altair, компанії Micro Instrumentation and Telemetry Systems, і повідомили генеральному директору компанії Еду Робертсу (Ed Roberts), що вони розробили програмне забезпечення, яке дасть змогу споживачам контролювати апаратне забезпечення. Була лише одна заковика: Ґейтс і Аллен ще не розробили цей самий код.

Ґейтс і Аллен вирішили цю проблему, використавши комп'ютерну мову BASIC, розроблену в 1964 році в Дартмутському коледжі, але їм ще потрібно було знайти спосіб зробити технологію сумісною з майбутнім комп'ютером Altair, хоча у них навіть не було прототипу цієї машини.

Після двох місяців роботи над програмою без сну Ґейтс закінчив код, який став основою для першої операційної системи Altair. «Цей код залишається найкрутішим, що я коли-небудь писав», - написав Ґейтс у своєму блозі, де є можливість завантажити й саму оригінальну програму.

Цей код став основою для бізнесу, який зробив персональні комп'ютери доступними майже всім. «Це була революція, - сказав Ґейтс про код у відео, що супроводжувало його допис. - Це була річ, яка відкрила шлях до персональних комп'ютерів».

"П'ятдесят років - це великий термін, - сказав Гейтс, чиї особисті статки зараз оцінюються у 108 мільярдів доларів. - Це божевілля, що мрія здійснилася».

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