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Panasonic запустить виробництво літій-іонних акумуляторів формату 4680 для електромобілів

30 марта 2022 г., 15:35

Підрозділ компанії Panasonic, що спеціалізується на продуктах та технологіях для енергетики, організовує виробництво літій-іонних акумуляторів нового формату 4680 для електричних транспортних засобів на підприємстві у Вакаямі. Цей крок має сприяти глобальному розширенню енергетичного бізнесу корпорації.

Як відмічається, Panasonic тривалий час займався удосконаленням лінійки своїх автомобільних літій-іонних акумуляторів. Новий формат 4680 відрізняється підвищеною ємністю та його впровадження має сприяти швидкому розповсюдженню електричних транспортних засобів. На цей час Panasonic веде розробки формату 4680 на декількох майданчиках у Японії та постарається швидко розвинути виробничі потужності.

Дві додаткові виробничі лінії, а також інженерно-господарські споруди буде створено на фабриці у Вакаямі, вони будуть займати площу близько 100 000 кв. м. Функціональна перевірка та запуск виробництва намічено на 2024 фінансовий рік (закінчується у березні 2024 р).

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