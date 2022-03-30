TeamViewer пропонує українцям безплатні ліцензії на рішення для дистанційного навчання

30 марта 2022 г., 16:25

0

Tweet

TeamViewer Classroom розроблений спеціально для шкіл та університетів. Його основою є відео інтерфейс. Учасники можуть надсилати повідомлення в груповому чаті або перемикатися на вікно чату віч-на-віч, щоб надіслати повідомлення окремому учаснику приватно. За допомогою функції «Загальні нотатки» нотатки можна створювати, експортувати або зберігати під час онлайн-уроку або лекції.

Функція Whiteboard допомагає студентам та викладачам візуалізувати інформацію (наприклад, рівняння та процеси), як у класі. Студенти та викладачі можуть одночасно підіймати руки на одній і тій же дошці, а також вказувати, виділяти та друкувати свої ідеї. Вчителі мають можливість створювати опитування та вікторини, які студенти зможуть заповнювати в режимі реального часу під час онлайн-уроку або лекції. А ще обирати між різними форматами питань, такими як true/false, заповнити пробіл, вільний текст та множинний вибір.

У межах онлайн-уроку або лекції викладачі можуть контролювати, як учасники взаємодіють із класом. Вони даватимуть дозволи на відео, доступ до мікрофона, загальний доступ до екрану та перегляд списків учасників. Крім того, є можливість використовувати параметри керування для публічного або приватного чату та обирати блокування конференції або захист конференції паролем.

Залишайте свій запит та отримайте безплатну ІТ-допомогу https://it4ua.com.ua/help-ukraine/

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0

Tweet