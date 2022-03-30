Додаток Green Night перетворює iPhone у прилад нічного бачення

30 марта 2022 г., 14:45

Віктор Победря, розробник з компанії GlobalLogic, опублікував у App Store додаток Green Night, якій дозволяє вдосконалити можливості вбудованої камери смартфонів iPhone.



Звісно Green Night не можно розглядати, як повноцінний тепловізор, а лише як пристрій нічного бачення базового рівня. За задумом розробника, це рішення може стати в пригоді в бойових умовах або на блок-постах.



Додаток працює з iPhone 11 і старшими моделями, дозволяючи покращити можливість використання пристрою в умовах малого освітлення.

Варто мати на увазі, що можливості вбудованих камер iPhone не дозволяють використовувати їх як тепловізор. Це пов'язано з використанням сенсорів, чий робочий діапазон обмежений довжиною хвилі до 1 мкм, тоді як тепловізори працюють від 3 мікрон і більше до 10-12-15 в залежності від технології.

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