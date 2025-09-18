Panasonic розробляє революційну батарею з технологією "без анода"

18 сентября 2025 г., 17:47

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, компанія Panasonic, яка є ключовим постачальником Tesla, заявила, що має намір розробити новий тип батарей підвищеної ємності протягом приблизно двох років.





Зазначається, що цей новаторський крок потенційно може значно збільшити запас ходу електромобілів. Компанія працює над технологією усунення анода на етапі виробництва, що, за її словами, до кінця 2027 року може забезпечити "провідний у світі рівень" ємності.





Якщо це буде досягнуто, новація призведе до збільшення ємності батареї на 25%, завдяки чому запас ходу найдоступнішого кросовера Tesla, моделі Model Y, зросте майже на 145 км за умови збереження поточного розміру акумуляторного блоку. Як альтернатива, Panasonic може використати цю технологію для створення легших і потенційно дешевших версій батарей, зберігаючи поточний запас ходу, але зменшуючи розмір акумуляторного блоку. Про технологію "без анода" повідомив журналістам виконавчий директор компанії, виступаючи перед презентацією, яку провів технічний директор підрозділу Panasonic Energy Шоічіро Ватанабе (Shoichiro Watanabe). Зазначено, що цю технологію також розробляють і інші світові виробники батарей.





Запропонована Panasonic конструкція має літій-металевий анод, який формується всередині батареї після першої зарядки. Це дозволить звільнити місце для більшої кількості активних катодних матеріалів — нікелю, кобальту та алюмінію — для підвищення ємності без зміни обсягу. Крім того, компанія також має на меті зменшити частку нікелю, який є відносно дорогим матеріалом.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet