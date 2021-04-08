Память Kingston HyperX Predator DDR4 работает на рекордных 7156 МГц

8 апреля 2021 г., 14:45

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По сообщению бренда HyperX, команде MSI OC удалось разогнать модуль HyperX Predator DDR4 8G с частотой 4600 МГц (артикул: HX446C19PB3K2/16) до рекордного показателя 7156 МГц. При постановке этого рекорда также была использована материнская плата MSI MEG Z590I UNIFY с процессором Intel Core i9-11900KF @ 11-го поколения с рабочей частотой 3,50 ГГц.

Как отметила, комментируя достижение, руководитель направления устройств памяти HyperX Кристи Эрнт: «Инженеры компании постоянно работают над повышением производительности высокоскоростной памяти, чтобы, расширяя границы, предлагать сообществу геймеров и энтузиастов ПК лучшие в своем классе продукты, обеспечивающие владельцам реальное игровое преимущество и помогающие достигать целей и ставить рекорды в разгоне ПК».

На момент выпуска данного релиза, информация о рекордной частоте HyperX Predator DDR4 доступна на HWBOT — сайте для энтузиастов ПК, посвященном новостям, советам и информации о разгоне, тестах и соревнованиях среди оверклокеров.

Отметим, что высокопроизводительная память HyperX Predator DDR4 сочетает стильный и агрессивный дизайн с высокой производительностью, вплоть до 4800 МГц, при схемах таймингов от CL12 до CL19. Модули памяти HyperX совместимы с Intel XMP, а их сертифицированные профили оптимизированы для новейших чипсетов Intel. Также, устройства HyperX DDR4 совместимы со многими новейшими чипсетами AMD.

Память Predator DDR4 доступна в продаже как в виде модулей емкостью от 8 до 32 ГБ, так и в комплектах из двух, четырех и восьми модулей общей емкостью от 16 до 256 ГБ. Все модули линейки проходят 100% тестирование на максимальной частоте и обеспечены пожизненной гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.

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