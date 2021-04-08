В 2021 г. будет продано свыше миллиона 8К-телевизоров

8 апреля 2021 г., 15:25

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В ближайшие несколько лет глобальный спрос на телевизоры с разрешающей способностью экрана 8К заметно возрастет, — полагают в Strategy Analytics. Как ожидается, уже по итогам 2025 г. в мире будет насчитываться не менее 72 млн домохозяйств, использующих подобные телевизоры.

Тем не менее, темп спроса на 8К-модели в 2020 г. оказался гораздо ниже ожидаемого — всего отгружено не более 350 тыс. устройств. Вследствие пандемии COVID-19 были отложены многие крупные мероприятия, включая Олимпиаду. Это, в свою очередь, лишило производителей телевизоров дополнительной возможности эффективного маркетингового продвижения нового стандарта в массы. Ко всему прочему, потребителя все еще отталкивают сравнительно высокие цены на устройства.

Тем не менее, в нынешнем году интерес к 8К-телевизорам заметно возрастет — по итогам года будет отгружено свыше 1 млн телевизоров, а в 2022 г. объем рынка составит около 4 млн устройств.

Ведущим рынком сбыта останется Северная Америка, где по состоянию на 2025 г. будет насчитываться почти 25 млн домохозяйств, использующих хотя бы один 8К ТВ. Высокие темпы роста проса также продемонстрирует Китай.

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