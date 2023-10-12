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П’ять нових магазинів роздрібної мережі «АЛЛО» почали роботу в III кварталі

12 октября 2023 г., 15:35

Роздрібна мережа національного маркетплейса «АЛЛО» продовжує розширюватися та впродовж третього кварталу 2023 року поповнилася новими магазинами форматів «АЛЛО», «АЛЛО МАХ» та «АЛЛО Express». Також тривають роботи з оновлення та переформатування торгових точок: у липні-вересні оновлено 11 магазинів мережі у Києві, Одесі, Миколаєві, Львові, Смілі, Новояворівську та Сокільниках.

В липні відкрилися нові магазини «АЛЛО» у Трускавці та Дрогобичі. Того ж місяця розпочав роботу другий «АЛЛО Express» у Києві, а у серпні в Івано-Франківську відчинив двері для клієнтів «АЛЛО МАХ». Це перший магазин флагманського формату, який було відкрито від початку повномасштабної військової агресії. Також в Івано-Франківську відкрито новий магазин під брендом телеком-оператора.

Таким чином на сьогодні мережа магазинів «АЛЛО» складається з 299 шоурумів, що працюють у понад 100 українських містах.

П’ять нових магазинів роздрібної мережі «АЛЛО» почали роботу в III кварталі

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