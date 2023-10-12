Nokia Bell Labs встановила світовий рекорд у 800 Гбіт/с для трансокеанської оптичної передачі даних

12 октября 2023 г., 14:35

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Компанія Nokia оголосила про встановлення двох нових світових рекордів у галузі підводної оптичної передачі даних, які визначатимуть наступне покоління обладнання для оптичних мереж.



Перший встановлює новий оптичний рекорд швидкості для трансокеанських відстаней. Дослідники Nokia Bell Labs змогли продемонструвати швидкість передачі даних 800 Гбіт/с на відстань 7865 км з використанням однієї довжини хвилі світла. Ця відстань вдвічі перевищує можливості сучасного обладнання передачі даних з тією ж пропускною здатністю і приблизно дорівнює географічній відстані між Сіетлом і Токіо. Nokia Bell Labs досягла цього рубежу на своєму оптичному дослідному полігоні в Парижі-Саклі (Франція).



Другого рекорду було досягнуто як Nokia Bell Labs, так і дочірньою компанією Nokia Alcatel Submarine Networks (ASN): чиста пропускна спроможність склала 41 Тбіт/с на відстань 291 км за допомогою системи передачі без ретрансляції в C-діапазоні. Неперіодичні системи C-діапазону широко використовуються для з'єднання островів та морських платформ між собою та з материком. Попередній рекорд для таких систем – 35 Тбіт/с на ту саму відстань. Nokia Bell Labs і ASN встановили цей рекорд на дослідному полігоні ASN, також розташованому в Парижі-Саклі.



Nokia Bell Labs та ASN представили наукові результати, що лежать в основі обох рекордів, 4 та 5 жовтня на Європейській конференції з оптичного зв'язку (ECOC), що проходила у Глазго (Шотландія).



Компанії Nokia Bell Labs і Alcatel Submarine Networks змогли досягти обох світових рекордів завдяки інноваційним технологіям із вищою швидкістю передачі даних. Вища швидкість передачі даних означає вищу пропускну здатність і дозволить майбутнім оптичним системам передавати дані з тією ж пропускною здатністю на довжину хвилі на набагато більші відстані. У разі трансокеанських систем збільшення швидкості передачі подвоїть відстань, на яку можна передавати той самий обсяг даних, що дозволить ефективно з'єднувати міста, розташовані по різні боки Атлантичного та Тихого океанів. У разі систем без ретрансляції в С-діапазоні збільшення швидкості передачі дозволить операторам зв'язку, що з'єднує острови або морські платформи, досягти більшої пропускної здатності з меншою кількістю приймачів і без додавання нових частотних діапазонів.



Дослідження, покладені основою цих двох рекордів, вплинуть на наступне покоління підводних оптичних систем передачі. У той час як майбутні підводні оптоволоконні системи будуть використовувати переваги нових технологій, таких як багатомодові та багатожильні волокна, наявні підводні оптоволоконні мережі можуть скористатися перевагами приймачів нового покоління з вищою швидкістю передачі даних, що збільшить їхню продуктивність та довгострокову життєздатність.



Сільвен Альмонасіль (Sylvain Almonacil), інженер-дослідник з Nokia Bell Labs, сказав: "Завдяки вищим швидкостям передачі даних ми можемо безпосередньо з'єднати більшість континентів світу з пропускною здатністю 800 Гбіт/с по окремих довжинах хвиль. Раніше такі відстані були немислимі для такої пропускної спроможності. Крім того, ми не зупиняємося на досягнутому. Цей світовий рекорд - наступний крок на шляху до підводних передач наступного покоління зі швидкістю терабіт на секунду за окремими довжинами хвиль".



Ханс Бісессур, керівник групи неповторних систем компанії ASN, сказав: "Ці дослідження показують, що ми можемо досягти вищої продуктивності в наявній волоконно-оптичній інфраструктурі. Незалежно від того, чи перетинають ці оптичні системи весь світ чи з'єднують острови архіпелагу, ми можемо продовжити термін їхньої служби".

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