OpenAI планує великі оновлення, щоб привабити розробників нижчими витратами

12 октября 2023 г., 16:35

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OpenAI планує наступного місяця представити великі оновлення для розробників, щоб здешевити і прискорити створення програмних додатків на основі своїх моделей штучного інтелекту. Виробник ChatGPT намагається залучити більше компаній до використання своєї технології, повідомили Reuters джерела, поінформовані про ці плани.

Оновлення включають додавання пам'яті до інструментів розробника для використання моделей штучного інтелекту. Теоретично це може скоротити витрати розробників додатків у 20 разів, що вирішить основну проблему партнерів, чиї витрати на використання потужних моделей OpenAI можуть швидко зрости, оскільки вони намагаються побудувати стійкий бізнес, розробляючи та продаючи програмне забезпечення для штучного інтелекту.

Компанія також планує представити нові інструменти, такі як можливості технічного зору, які дозволять розробникам створювати додатки, здатні аналізувати зображення та описувати їх, з потенційними варіантами використання в різних сферах - від розваг до медицини.

Очікується, що нові функції будуть презентовані на першій в історії OpenAI конференції для розробників у Сан-Франциско 6 листопада, повідомляють джерела Reuters. Вони покликані заохотити компанії використовувати технологію OpenAI для створення чат-ботів і автономних агентів на основі АІ, які можуть виконувати завдання без втручання людини, сказали джерела, які попросили не називати їхніх імен, щоб не розголошувати приватні плани компанії.

OpenAI покладає великі надії на зростання продажів. Як вперше повідомило агентство Reuters у грудні минулого року, керівники OpenAI очікують, що цей рік вони завершать з доходом у 200 мільйонів доларів, а до 2024 року - з 1 мільярдом доларів.

Зовсім недавно компанія зіткнулася з деякими проблемами, намагаючись залучити сторонніх розробників для побудови бізнесу з використанням її технології. Зробити OpenAI незамінним для інших компаній, що створюють додатки, є однією з найважливіших стратегічних цілей для Альтмана.

Він зустрічався з розробниками, висловлюючи своє бажання побудувати нову екосистему, засновану на моделях OpenAI, які зараз використовуються в незліченній кількості додатків, від DoorDash до помічника для написання текстів Jasper.

Запланований випуск так званого stateful API дозволить компаніям здешевити створення додатків, запам'ятовуючи історію запитів. Це може різко зменшити кількість плату розробників за сервіс. Наразі обробка односторінкового документа за допомогою GPT-4 може коштувати 10 центів, залежно від довжини та складності вхідних і вихідних даних, згідно з цінами на сайті OpenAI.

Інше оновлення, vision API, дозволить людям створювати програмне забезпечення, здатне аналізувати зображення. Надання розробникам цього інструменту також знаменує собою важливий крок OpenAI у розгортанні так званих мультимодальних можливостей, які обробляють і генерують різні типи медіа, окрім тексту, такі як зображення, аудіо та відео.

Ці релізи покликані залучити більше розробників, які готові платити за доступ до моделі OpenAI для створення власного програмного забезпечення зі штучним інтелектом для різноманітних застосувань, наприклад, помічників для написання текстів або ботів для обслуговування клієнтів.

За даними PitchBook, цього року інвестори вклали понад 20 мільярдів доларів у стартапи в галузі АІ, багато з яких покладаються на технології OpenAI або інших компаній, що працюють на базі цієї моделі.

Але інвестори стурбовані залежністю цих стартапів від таких компаній, як OpenAI або Google, оскільки це може зробити їх вразливими до копіювання конкурентами або самими великими компаніями через оновлення продуктів.

Тим часом стартапи також намагаються урізноманітнити типи моделей, які вони використовують, експериментуючи з конкурентами OpenAI і варіантами з відкритим вихідним кодом, такими як Llama від Meta.

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