 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1202)

02.02 - 09.02

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Ожидаемый рост мировых расходов на ИТ составляет 6%

12 февраля 2020 г., 15:25
0 
 

Общемировые расходы на ИТ возрастут в 2020 г. на 6% (на 5% в постоянной валюте), прогнозирует IDC. Рост связывается со стабильными инвестициями в ПО и услуги, а также восстановлением рынка смартфонов, который во втором полугодии войдет в период активного освоения 5G-моделей. Впрочем, остается риск пересмотра прогноза в худшую сторону, т.к. предприятия тщательно контролируют краткосрочные инвестиции в условиях неопределенности дальнейшего развития вспышки коронавируса. Таким образом, общие расходы в текущем году возрастут до 5,2 трлн долл., а отдельные направления, в частности новые технологии связанные с IoT и роботами увеличатся на 16%.

Без учета смартфонов рост ИТ-затрат сократится с 7% в 2019 г., до 4% по итогам 2020 г. Также замедлится рост сегментов ПО (с 10 до 9%) и ИТ-услуг (с 4 до 3%). Однако наиболее весомый провал покажет компьютерный рынок, где, вследствие завершения массового перехода на Windows 10, продажи ПК упадут на 6%. Для сравнения, в 2019 г. это направление выросло на 7% «YoY».

Риск снижения прогноза связан с Китаем, как основной движущей силой большей части этого роста. Ожидалось, что ИТ-расходы Поднебесной в 2020 г. вырастут на 12% вследствие ослабления торговых противоречий с США и стабилизации экономики. Однако вспышка коронавируса способна основательно подавить ожидаемую позитивную динамику.

Годовой рост в размере 6% способен сохранится на протяжении ближайших пяти лет. Подкреплять его будут сегментты облачных технологий, искусственного интеллекта, AR/VR, блокчейна, IoT, Больших данных и аналитики, роботов.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  