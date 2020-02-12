Ожидаемый рост мировых расходов на ИТ составляет 6%

12 февраля 2020 г., 15:25

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Общемировые расходы на ИТ возрастут в 2020 г. на 6% (на 5% в постоянной валюте), прогнозирует IDC. Рост связывается со стабильными инвестициями в ПО и услуги, а также восстановлением рынка смартфонов, который во втором полугодии войдет в период активного освоения 5G-моделей. Впрочем, остается риск пересмотра прогноза в худшую сторону, т.к. предприятия тщательно контролируют краткосрочные инвестиции в условиях неопределенности дальнейшего развития вспышки коронавируса. Таким образом, общие расходы в текущем году возрастут до 5,2 трлн долл., а отдельные направления, в частности новые технологии связанные с IoT и роботами увеличатся на 16%.

Без учета смартфонов рост ИТ-затрат сократится с 7% в 2019 г., до 4% по итогам 2020 г. Также замедлится рост сегментов ПО (с 10 до 9%) и ИТ-услуг (с 4 до 3%). Однако наиболее весомый провал покажет компьютерный рынок, где, вследствие завершения массового перехода на Windows 10, продажи ПК упадут на 6%. Для сравнения, в 2019 г. это направление выросло на 7% «YoY».

Риск снижения прогноза связан с Китаем, как основной движущей силой большей части этого роста. Ожидалось, что ИТ-расходы Поднебесной в 2020 г. вырастут на 12% вследствие ослабления торговых противоречий с США и стабилизации экономики. Однако вспышка коронавируса способна основательно подавить ожидаемую позитивную динамику.

Годовой рост в размере 6% способен сохранится на протяжении ближайших пяти лет. Подкреплять его будут сегментты облачных технологий, искусственного интеллекта, AR/VR, блокчейна, IoT, Больших данных и аналитики, роботов.

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