Galaxy S20 — новая флагманская линейка смартфонов Samsung

12 февраля 2020 г., 14:55

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Samsung Electronics представила Galaxy S20, новую серию флагманских смартфонов. В линейку вошли устройства S20 и S20+, которые являются значительно улучшенными версиями предшественников, а также S20 Ultra, в котором компания собрала лучшие из доступных ей технологий.

Дисплеи новинок имеют рекордно высокую как для мобильных устройств частоту обновления — 120 Гц. S20 остащен 6,2-дюймовым экраном, S20+ — 6,7-дюймовым, а S20 Ultra — 6,9-дюймовым. Все смартфоны поддерживают сертификацию HDR10+. Максимальное разрешение составляет 3200X1440, но в режиме 120 Гц оно снижается до 1080p.

Смартфоны оснащены Exynos 990, 7-нм 64-битным восьмиядерным процессором с максимальной тактовой частотой 2,7 ГГц. Объем ОЗУ у S20 и S20+ составляет 8 ГБ, у S20 Ultra — 12 ГБ. Объем встроенной памяти достигает 128 ГБ.

Galaxy S20 имеет мощную батарею (4000, 4500 и 5000 мАч) и поставляется с быстрым зарядным устройством 25 Вт, а модель Galaxy S20 Ultra также поддерживает сверхбыструю зарядку 45 Вт.

Galaxy S20 получил новую систему камер, работающую на базе искусственного интеллекта и с самым большим сенсором, который когда-либо выпускала Samsung. S20 и S20+ оснащены основными камерами на 64 МП, S20 Ultra — на 108 МП. В числе других преимуществ — способность сенсора улавливать больше света, что делает изображение более насыщенным даже в условиях слабого освещения. На S20 Ultra доступен динамический переход от сверхвысокого разрешения 108 МП к режиму 12 МП благодаря технологии слияния девяти пикселей в один на уровне фотосенсора.

Space Zoom — комбинация гибридного оптического зума и цифрового увеличения с использованием ИИ — позволяет приближать объект съемки, даже если он находится очень далеко. Пользователям доступно 30-кратное увеличение на Galaxy S20|S20+ и 100-кратный зум на S20 Ultra.

Galaxy S20 также поддерживает стандарт видео 8K. Благодаря режиму стабилизации против горизонтальных колебаний и анализа движения c помощью ИИ, даже сделанные на бегу видео выглядят так, как будто они были сняты на экшн-камеру.

Смартфон защищен Knox — мобильной платформой безопасности, обеспечивающей безопасность устройства на уровнях от чипа до ПО. Galaxy S20 также получил новый процессор Guardian Chip, защищающий смартфон от вредоносных атак.

Смартфон оснащен новым простым интерфейсом One UI 2. На Galaxy S20 можно управлять «умным» домом с помощью приложения SmartThings, следить за здоровьем в Samsung Health, совершать покупки с Samsung Pay и др.

Смартфоны серии Galaxy S20 в Украине поступят в продажу 12 марта. Цены на новые флагманы Samsung будут такими: Galaxy S20 — 26999 грн (8/128 ГБ), Galaxy S20+ — 29999 грн (8/128 ГБ), Galaxy S20 Ultra — 37999 грн (12/128 ГБ).

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