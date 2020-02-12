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Galaxy S20 — новая флагманская линейка смартфонов Samsung

12 февраля 2020 г., 14:55
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Galaxy S20 — новая флагманская линейка смартфонов Samsung

Samsung Electronics представила Galaxy S20, новую серию флагманских смартфонов. В линейку вошли устройства S20 и S20+, которые являются значительно улучшенными версиями предшественников, а также S20 Ultra, в котором компания собрала лучшие из доступных ей технологий.

Дисплеи новинок имеют рекордно высокую как для мобильных устройств частоту обновления — 120 Гц. S20 остащен 6,2-дюймовым экраном, S20+ — 6,7-дюймовым, а S20 Ultra — 6,9-дюймовым. Все смартфоны поддерживают сертификацию HDR10+. Максимальное разрешение составляет 3200X1440, но в режиме 120 Гц оно снижается до 1080p.

Galaxy S20 — новая флагманская линейка смартфонов Samsung

Смартфоны оснащены Exynos 990, 7-нм 64-битным восьмиядерным процессором с максимальной тактовой частотой 2,7 ГГц. Объем ОЗУ у S20 и S20+ составляет 8 ГБ, у S20 Ultra — 12 ГБ. Объем встроенной памяти достигает 128 ГБ.

Galaxy S20 имеет мощную батарею (4000, 4500 и 5000 мАч) и поставляется с быстрым зарядным устройством 25 Вт, а модель Galaxy S20 Ultra также поддерживает сверхбыструю зарядку 45 Вт.

Galaxy S20 получил новую систему камер, работающую на базе искусственного интеллекта и с самым большим сенсором, который когда-либо выпускала Samsung. S20 и S20+ оснащены основными камерами на 64 МП, S20 Ultra — на 108 МП. В числе других преимуществ — способность сенсора улавливать больше света, что делает изображение более насыщенным даже в условиях слабого освещения. На S20 Ultra доступен динамический переход от сверхвысокого разрешения 108 МП к режиму 12 МП благодаря технологии слияния девяти пикселей в один на уровне фотосенсора.

Galaxy S20 — новая флагманская линейка смартфонов Samsung

Space Zoom — комбинация гибридного оптического зума и цифрового увеличения с использованием ИИ — позволяет приближать объект съемки, даже если он находится очень далеко. Пользователям доступно 30-кратное увеличение на Galaxy S20|S20+ и 100-кратный зум на S20 Ultra.

Galaxy S20 также поддерживает стандарт видео 8K. Благодаря режиму стабилизации против горизонтальных колебаний и анализа движения c помощью ИИ, даже сделанные на бегу видео выглядят так, как будто они были сняты на экшн-камеру.

Смартфон защищен Knox — мобильной платформой безопасности, обеспечивающей безопасность устройства на уровнях от чипа до ПО. Galaxy S20 также получил новый процессор Guardian Chip, защищающий смартфон от вредоносных атак.

Galaxy S20 — новая флагманская линейка смартфонов Samsung

Смартфон оснащен новым простым интерфейсом One UI 2. На Galaxy S20 можно управлять «умным» домом с помощью приложения SmartThings, следить за здоровьем в Samsung Health, совершать покупки с Samsung Pay и др.

Смартфоны серии Galaxy S20 в Украине поступят в продажу 12 марта. Цены на новые флагманы Samsung будут такими: Galaxy S20 — 26999 грн (8/128 ГБ), Galaxy S20+ — 29999 грн (8/128 ГБ), Galaxy S20 Ultra — 37999 грн (12/128 ГБ).


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