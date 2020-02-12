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Infosys покупает за четверть миллиарда долларов консультационного партнёра Salesforce

12 февраля 2020 г., 15:45
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Infosys покупает за четверть миллиарда долларов консультационного партнёра Salesforce

Мультинациональная компания Infosys заключила соглашение о покупке консультационной фирмы Simplus, имеющей статус платинового партнёра Salesforce.com. О цене сделки формально не сообщалось, но в заявке регуляторам приобретение оценивается в 250 млн долл. Из них 200 млн выплачиваются сразу, а ещё 50 млн — в течение трёх лет при условии достижения определённых показателей бизнеса.

Основанная в 2014 г., Simplus является признанным лидером рынка QTC (Quote-To-Cash), предоставляя услуги по организации, управлению и оптимизации бизнес-процессов, находящихся между выставлением цены и получением прибыли от продажи. По её заявлению, использование «лидирующих облачных решений помогает компаниям обретать стратегическое видение, улучшать производительность и увеличивать свою ценность для совладельцев».

С этой покупкой Infosys получает весь ассортимент решений Simplus, её офисы в США, Австралии и Великобритании, а также опыт, знание индустрии, глубокие связи в экосистеме Salesforce и примерно 2 тысячи корпоративных клиентов из отраслей, включая высокие технологии, финансовые сервисы, розничную торговлю, здравоохранение и производство.

«Данное приобретение подтверждает наше постоянное стремление укреплять стратегию масштабирования наших возможностей в области Agile Digital и облачных цифровых трансформаций, — заявил Правин Рао (Pravin Rao), операционный директор Infosys. — Оно является ключевым для нашего соответствия цифровым приоритетам клиентов и демонстрирует нашу приверженность экосистеме Salesforce».


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