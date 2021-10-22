22 октября 2021 г., 17:55

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Евросоюз, скорее всего, отложит принятие законодательства, регулирующего технологические компании – Digital Markets Act и Digital Services Act – первоначально предполагалось, что оно будет принято весной 2022 г., а последние правки перед саммитом лидеров стран ЕС, который должен состояться сегодня, двусмысленно намекают, что это тоже не крайний срок.

Надо еще учесть, что сами по себе законодательные акты на уровне ЕС должны быть еще имплементированы на уровне стран-членов Евросоюза и затем могут еще содержать определенный срок до вступления норм в действие. Приснопамятный GDPR впервые был предложен в начале 2012 г., окончательно согласован в конце 2015 г. (вот эта стадия еще не случилась у вновь предложенных законов), принят Европарламентом в апреле 2016 г. и затем вступил в силу на уровне уже национальных законов 25 мая 2018 г. Ну, а о практике применения этих норм непосредственно к большим техно-компаниям я писал уже не раз, поищите слово «Ирландия».

Стоит еще учесть, что эти акты уже надо согласовывать с новой реальностью в виде глобальной реформы корпоративных налогов, предложенных недавно США и принятых большинство стран – хотя напрямую нормы пересекаться не должны, но объект регулирования у них один.

Отложили в долгий ящик

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