Oracle открыла бесплатное обучение и сертификацию по облачной инфраструктуре и автономным БД

|0
Oracle предлагает онлайн-доступ к обучающим курсам и сертификации по облачной инфраструктуре и автономной базе данных Oracle. Программа действует до 15 мая.
Любому пользователю, включая разработчиков, технических специалистов, архитекторов, администраторов, студентов, преподавателей и других заинтересованных участников, доступно более 50 часов онлайн-курсов и шесть сертификационных экзаменов.
Oracle University предоставляет пользователям бесплатный доступ к обширной библиотеке материалов по Oracle Cloud Infrastructure и Oracle Autonomous Database, а также к контенту на такие темы, как наука о данных, машинное обучение и мультиоблачные среды, включая интеграцию с Microsoft Azure.
Заниматься можно в любое время и в любом месте. Видео высокого разрешения, доступ к экспертам в предметной области и демо практических hand-on-labs доступны постоянно.
Предлагаемые курсы и сертификация позволят специалистам развить востребованные навыки, сократить сроки выполнения проектов, расширить экспертизу и будут способствовать профессиональному росту благодаря улучшению результатов работы.
Чтобы начать обучение и получить сертификат необходимо сделать следующее:
Шаг 1: Необходимо завести бесплатную единую учетную запись (Oracle Single-Sign-On, SSO). Если она уже есть, то этот шаг можно пропустить.
- Щелкните сначала на Hello, а затем на всплывшем запросе – Log In (в верхней правой части страницы).
- Выберите «Create an account» и заполните необходимые поля.
- Подтвердите учетную запись по электронной почте.
Шаг 2: Выберите курс по одной из ссылок ниже:
- Oracle Autonomous Database Specialist;
- Oracle Cloud Infrastructure Foundations Associate;
- Oracle Cloud Infrastructure Cloud Operations Associate;
- Oracle Cloud Infrastructure Developer Associate;
- Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate;
- Oracle Cloud Infrastructure Architect Professional.
Шаг 3: Зарегистрируйтесь и сдайте бесплатный сертификационный экзамен. Если у вас есть учетная запись PearsonVu, то зайдите в нее. Если нет, выберите «Create a web account» с правой стороны страницы и следуйте инструкциям.
Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации
|0