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Oracle открыла бесплатное обучение и сертификацию по облачной инфраструктуре и автономным БД

15 апреля 2020 г., 13:05
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Oracle открывает бесплатное онлайн-обучение по облачной инфраструктуре и автономным БД

Oracle предлагает онлайн-доступ к обучающим курсам и сертификации по облачной инфраструктуре и автономной базе данных Oracle. Программа действует до 15 мая.

Любому пользователю, включая разработчиков, технических специалистов, архитекторов, администраторов, студентов, преподавателей и других заинтересованных участников, доступно более 50 часов онлайн-курсов и шесть сертификационных экзаменов.

Oracle University предоставляет пользователям бесплатный доступ к обширной библиотеке материалов по Oracle Cloud Infrastructure и Oracle Autonomous Database, а также к контенту на такие темы, как наука о данных, машинное обучение и мультиоблачные среды, включая интеграцию с Microsoft Azure.

Заниматься можно в любое время и в любом месте. Видео высокого разрешения, доступ к экспертам в предметной области и демо практических hand-on-labs доступны постоянно.

Предлагаемые курсы и сертификация позволят специалистам развить востребованные навыки, сократить сроки выполнения проектов, расширить экспертизу и будут способствовать профессиональному росту благодаря улучшению результатов работы.

Чтобы начать обучение и получить сертификат необходимо сделать следующее:

Шаг 1: Необходимо завести бесплатную единую учетную запись (Oracle Single-Sign-On, SSO). Если она уже есть, то этот шаг можно пропустить.

  • Щелкните сначала на Hello, а затем на всплывшем запросе – Log In (в верхней правой части страницы).
  • Выберите «Create an account» и заполните необходимые поля.
  • Подтвердите учетную запись по электронной почте.

Шаг 2: Выберите курс по одной из ссылок ниже:

Шаг 3: Зарегистрируйтесь и сдайте бесплатный сертификационный экзамен. Если у вас есть учетная запись PearsonVu, то зайдите в нее. Если нет, выберите «Create a web account» с правой стороны страницы и следуйте инструкциям.

 


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