Stackery совершенствует бессерверную безопасность и интеграцию

15 апреля 2020 г., 13:35

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Компания Stackery анонсировала улучшение возможностей обеспечения безопасности и непрерывной интеграции/внедрения (CICD) своей платформы бессерверных (serverless) вычислений. Благодаря этому клиенты Stackery смогут значительно ускорить реализацию своих проектов обновления приложений.

Бессерверная модель, перекладывающая всю ответственность за динамическое распределение ресурсов для выполнения кода на Amazon Web Services, Microsoft и других провайдеров облачных сервисов, приобретает все большую популярность у разработчиков.

Платформа Stackery позволяет создавать бессерверные приложения и обеспечивает их мониторинг на протяжении всего жизненного цикла. С помощью интерфейса drag-and-drop, пользователи могут наращивать нужные им и правильно сконфигурированные ресурсы, не занимаясь их конфигурированием самостоятельно.

Важнейшим из анонсированных усовершенствований является интеграция Stackery с репозиториями кода, такими как GitHub, GitLab и Bitbucket, а также с инструментами CICD, включая CircleCI и Jenkins. Это, по словам компании, обеспечивает состыковку конвейеров приложений Stackery с рабочими процессами GitOps, упрощает внесение изменений в код, механизмы аудита и доставки.

Ещё один апдейт связан с областями допуска (scoped permissions) и управлением секретами. Команды разработчиков теперь могут использовать и масштабировать различные роли, разрешения и секреты системы управления идентификацией и доступом AWS.

Также улучшилось взаимодействие платформы Stackery с популярными открытыми средствами безопасности — npm-audit для Node.Js и safety для Python. Кроме того, компания добавила тестирование интеграции приложений в песочнице как элемент «расширенного предоставления» (enhanced provisioning).

Последним новшеством стала автоматическая верификация стека — функция, упрощающая задачи управления изменением кода, зависимостями и процессами для коллективов разработчиков.

«Внедрением дополнительных функций безопасности и CICD, платформа Stackery обеспечивает облачным командам бессерверную гибкость, при этом делая согласованной и автоматической безопасность корпоративного уровня», — заявил генеральный директор Stackery, Тим Зонка (Tim Zonca).

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