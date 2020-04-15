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Terrasoft Ukraine приглашает на онлайн-презентацию новой версии Creatio 7.16 

15 апреля 2020 г., 12:57
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 23 апреля компания Terrasoft Ukraine презентует новую версию платформы и продуктов Creatio. Участников ждут 60 минут погружения в технологии low-code, BPM и CRM, которые позволяют еще больше фокусироваться на потребностях клиентов и партнеров.

Terrasoft Ukraine приглашает на онлайн-презентацию новой версии Creatio 7.16

Компания Terrasoft Ukraine, производитель корпоративного программного обеспечения класса low-code, BPM и CRM, приглашает на онлайн-презентацию новой версии платформы и продуктов Creatio! 23 апреля в 10:00 участников ждут 60 минут погружения в технологии, которые позволяют еще больше фокусироваться на потребностях клиентов и партнеров. 

Новая версия Creatio 7.16 поможет: 

  • лучше понимать потребности клиентов и организовать тесное взаимодействие с партнерами; 
  • получить прозрачную картину работы компании и повысить операционную эффективность;
  • быстрее создавать и автоматизировать бизнес-процессы предприятия и получить надежный фундамент для проектов цифровой трансформации. 

Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. Обновление платформы и всей продуктовой линейки Creatio выпускается каждые 5 недель, и несколько раз в год Terrasoft проводит масштабную презентацию новинок релиза.

Terrasoft Ukraine приглашает на онлайн-презентацию новой версии Creatio 7.16

«Мы обновили интерфейс дизайнера процессов и добавили функцию импорта BPMN-диаграмм. Включили в коробку технологию Next-best offer и серьезно расширили функциональность партнерского портала. Улучшили работу с маркетинговыми кампаниями и разделом “Планирование”. Эти и множество других технологических новинок мы с удовольствием покажем вам на вебинаре, для которого отобрали только самое ценное, что появилось в платформе и продуктах Creatio за последние 6 месяцев», — комментируют Виталий Гдуля, директор по платформе, и Иван Малафеев, директор по продуктам Creatio

Узнать больше и зарегистрироваться на вебинар, посвященный новой версии Creatio 7.16, можно на сайте Terrasoft Ukraine. Регистрируйтесь, чтобы не пропустить!

 


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