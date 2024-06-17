Oracle наростила квартальний виторг до 14,29 млрд дол.

17 июня 2024 г., 9:25

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Компанія Oracle повідомила про 14,29 млрд дол. виторгу за минулий квартал, що на 3% більше в річному обчисленні.



Але показник не дотягує до 14,55 млрд дол., які очікували аналітики.



Чистий прибуток склав 3,14 мільярда доларів, порівняно з 3,32 мільярда доларів за аналогічний період минулого року.



У четвертому кварталі Oracle також повідомила про 98 млрд дол. залишкових зобов'язань з виконання контрактів (RPO) - це цифра, яка відображає дохід, який компанія очікує отримати від контрактів у майбутніх кварталах. Генеральний директор Сафра Кац (Safra Catz) заявила, що компанія підписала великі контракти на продаж у третьому і четвертому кварталах, в основному завдяки попиту на використання хмари Oracle для навчання моделей штучного інтелекту, згідно з прес-релізом.



Окрім фінансових результатів, Oracle повідомила, що співпрацює з Microsoft та OpenAI, щоб допомогти забезпечити стартап додатковими обчислювальними потужностями.



Oracle також оголосила, що переносить свою базу даних в Google Cloud.



Аналітики Morgan Stanley заявили, що квартал Oracle був змішаним, але "найближча перспектива розвитку АІ, ймовірно, підтримає зростання акцій".



"Оскільки інвестори звертають увагу на постачальників, які беруть участь у розбудові інфраструктури GenAI, ці вражаючі замовлення і додавання такого великого клієнта, як OpenAI, ймовірно, ставлять Oracle в центр уваги", - написали аналітики.

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