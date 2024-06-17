Норвегія допоможе Україні у розвитку малої гідроенергетики

17 июня 2024 г., 8:25

Міністр енергетики України Герман Галущенко та Міністерка торгівлі та промисловості Королівства Норвегія Сесілі Мірсет підписали Меморандум про енергетичне партнерство, спрямоване на співпрацю у гідроенергетиці, розвитку відновлюваних джерел енергії та природного газу.



Герман Галущенко подякував Норвегії за вже надану допомогу українському енергосектору, зокрема 42 вантажі з енергетичним обладнанням загальною вагою близько 453 тонн, до якого увійшли генератори, трансформатори, високовольтне обладнання, спецтехніка.



Міністри також провели зустріч з норвезьким бізнесом, який вже працює і планує далі інвестувати в Україну. Участь у зустрічі взяли представники компаній Scatec, Fenix Repower, Bergen Engines, Innovation Norway, DNV, Норвезько-української торгової палати (NUCC).



Укладений міністрами Меморандум передбачає співпрацю у побудові децентралізованої генерації та оцінку потенціалу малої гідроенергетики. Також серед пріоритетів - обмін найкращими практиками та інноваційними технологіями для здійснення енергетичного переходу.

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