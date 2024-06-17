Дохід Тор10 світових напівпровідникових компаній у І кв. впали на 4,3%

17 июня 2024 г., 10:35

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Як показало дослідження компанії TrendForce, у першому кварталі 2024-го року розпочалося традиційне міжсезоння на споживчому ринку, де спорадична поява термінових замовлень у ланцюжку поставок переважно була пов'язана з поповненням запасів у окремих клієнтів. Загальний темп зростання був млявим. Водночас прогнози щодо автомобільного та промислового сегментів постійно переглядалися в умовах ескалації економічних ризиків, зокрема інфляції, геополітичних конфліктів та дефіциту енергоресурсів.



Сервери штучного інтелекту, завдяки значним капіталовкладенням і конкуренції між основними світовими хмарними провайдерами, а також створенню LLM (великих мовних моделей) між підприємствами, стали єдиною підтримкою для ланцюжка поставок протягом кварталу. Завдяки вищезазначеним факторам 10 найбільших світових ливарних підприємств отримали загальний дохід у розмірі 29,2 млрд дол., що на 4,3% менше порівняно з попереднім кварталом.



П'ятірка найбільших виробничих компаній сегменту зазнала помітних змін у рейтингу. SMIC, завдяки отриманню замовлень, а також тенденції до локалізації виробництва, піднялася на третє місце, обігнавши UMC та GlobalFoundries. Причому останні через наслідки перегляду бізнесу, пов'язаного з автомобільними, промисловими системами і традиційними рішеннями для центрів обробки даних, опустилася на п'яте місце.



Попри високий попит на високопродуктивні обчислювальні системи, пов'язані зі штучним інтелектом, дохід TSMC знизився в І кв. до 18,85 млрд дол., що приблизно на 4,1% менше, ніж у попередньому кварталі, що пов'язано з міжсезонням, коли запаси споживчих товарів, таких як смартфони та ноутбуки, зменшуються. Але компанія змогла зберегти свою частку ринку на рівні 61,7%, оскільки інші конкуренти також зіткнулися з проблемами, пов'язаними з міжсезонням. Початок циклу накопичення запасів Apple, а також стійкий і постійний попит на високопродуктивні процесори, пов'язані з серверами штучного інтелекту, можуть призвести до однозначного зростання доходу TSMC у ІІ кв. у порівнянні з попереднім кварталом.



Аналогічно, Samsung Foundry, яка витримала вплив міжсезоння для смартфонів, а також тенденцію локалізації виробництва для китайських брендів смартфонів Android та постачальників периферії, спостерігала динаміку зростання своїх передових вузлів та периферійних мікросхем, і таким чином отримала 3,36 млрд дол. доходу по цьому напрямку при падінні на 7,2% кв/кв у І кв., з ринковою часткою, що збереглася на рівні 11%. Попри очікуване відновлення виробництва для ринку смартфонів у ІІ кв., дослідження TrendForce вказує на надмірне накопичення запасів, що призвело до гірших, ніж очікувалося, виробничих показників у другому кварталі. В результаті цього загальна діяльність Samsung Foundry може бути обмежена, і може або вирівнятися, або досягти незначного зростання доходів у порівнянні з попереднім кварталом. Це враховуючи, що частка ринку Apple в Китаї, ймовірно, буде постійно перерозподілятися між китайськими брендами, а також те, що 5/4-нм і 3-нм передові техпроцеси Samsung мають проблеми з завантаженням потужностей через брак великих клієнтів.



Завдяки тенденції до локалізації виробництва ІС, а також попиту на периферійні ІС OLED DDI та CIS для нових китайських смартфонів, SMIC отримала 1,75 мільярда доларів доходу в першому кварталі, що на 4,3% більше, ніж у попередньому кварталі, і піднялася на третє місце за часткою ринку в 5,7%, обігнавши GlobalFoundries та UMC.



Невелике зростання відвантажень UMC на 4,5% значною мірою компенсувало скорочення річного показника ASP і принесло 1,74 млрд дол. доходу при зростанні лише на 0,6% у порівнянні з попереднім кварталом, а частка ринку компанії склала 5,7%.



У І кв. обсяг відвантажених пластин GlobalFoundries впав на 16% у порівнянні з попереднім кварталом через безперервний перегляд замовлень на автомобільне, промислове обладнання та традиційні замовлення для центрів обробки даних, а також через міжсезоння, пов'язане з відтоком замовлень для ланцюжка постачання смартфонів. Таким чином, дохід GlobalFoundries знизився до 1,55 млрд дол., що супроводжувалося зменшенням частки ринку до 5,1%.



HuaHong Group з ринковою часткою 2,2% оновила як відвантаження продукції, так і завантаження потужностей у І кв., що, хоча і частково компенсувало скорочення ASP, зуміла згенерувати дохід у розмірі 673 млн дол. при зростанні на 2,4%.



Попри незначне покращення загального завантаження виробничих потужностей у І кв., компанія Tower знизила показник ASP через зміну структури відвантажень і, таким чином, отримала 327 млн дол. доходу при падінні на 7,1% у порівнянні з попереднім кварталом. А частка компанії на ринку склала 1,1%.



PSMC покращила використання потужностей для виробництва 12-дюймових пластин у І кв. завдяки відновленню. Дохід компанії знизився до 316 млн дол., що на 4,2% менше, ніж у попередньому кварталі.



Nexchip отримала 310 млн дол. доходу, що в основному зрівнялося з показниками останнього кварталу минулого року, і посіла дев'яте місце за часткою ринку, яка склала близько 1%.



У І кв. обсяг відвантажень пластин VIS знизився приблизно на 4% кв/кв, що в основному було компенсовано одноразовим визнанням доходу від LTA, і компанія отримала 306 млн дол. доходу, який дещо зрівнявся з показником IV кв., а її частка ринку склала 1%.

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