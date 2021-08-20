Adobe приобрела Frame.io за 1,275 млрд долл.

20 августа 2021 г., 11:52

Компания Adobe заявила, что намерена приобрести Frame.io, компанию разрабатывающую облачное ПО для совместной обработки видео. Сделка оценивается в 1,275 млрд долл.



Наблюдатели отмечают, что этот шаг направлен на укрепление направления Creative Cloud, которое приносит Adobe основную часть доходов — до 60%. Компания ранее уже делала схожие покупки, приобретая Fotolia и Behance.



В заявлении Adobe говорится, что Frame.io поможет улучшить приложения Adobe Premiere Pro и After Effects. По словам компании, купленные технологии также планируется включить в приложение для редактирования изображений Photoshop.



Компания Frame была основана в 2014 году и базируется в Нью-Йорке, ее штат насчитывае более 250 сотрудников. Среди инвесторов стартапов - Accel, FirstMark Capital, Insight Partners, SignalFire и Shasta Ventures. Среди клиентов Frame есть Activision, Google, LinkedIn, Netflix, Turner и Vice.



Adobe ожидает, что сделка будет закрыта в четвертом квартале текущего финансового года, который завершится примерно 30 ноября.

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