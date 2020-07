OPPO подключилась к внедрению сети 5G Standalone в Великобритании

10 июля 2020 г., 14:15

По сообщению OPPO, бренд внес свой вклад в успешное развертывание первых автономных сетей 5G Standalone (SA) и первых сервисов сегментации сети 5G SA в сотрудничестве с Vodafone и Ericsson. Участие заключалось в том, что новые сети были проверены 5G-смартфонами OPPO, работающими на мобильных платформах Qualcomm Technologies и MediaTek 5G.

Отмечается, что OPPO и Ericsson отдельно работали с Qualcomm Technologies и MediaTek, чтобы разработать программные решения для коммутации сетевых сегментов на основе смартфонов OPPO Find X2 Pro и OPPO Reno3. Это делалось для того, чтобы пользователи могли легко переходить из различных сегментов, получая лучший опыт. Один сегмент использовался для скоростного доступа в Интернет, а другой обеспечивал специальную связь для членов факультета и студентов, которая предоставляла быстрый доступ к учебным ресурсам, а также для проведения дистанционного преподавания и обучения с высокой четкостью изображения.

Согласно определению 3GPP, общим термином для стандартных организаций, которые разрабатывают протоколы мобильных телекоммуникаций, 5G классифицируется на два режима: NSA (Non Stand Alone, не автономный) и SA (Stand Alone, автономный). SA ссылается на независимую сетевую архитектуру с использованием базовых станций 5G и основной сети 5G.

Сегментация сети 5G, которая может быть применена к архитектуре основной сети 5G, — это технология, которая разделяет физическую сеть на несколько виртуализированных конечных сетей. Каждая сегментированная сеть является независимой и может иметь свои собственные ресурсы, чтобы ресурсы 5G можно было распределять и использовать более эффективно и гибко для удовлетворения потребностей различных пользователей и в соответствии с различными характеристиками приложений.

