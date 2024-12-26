OpenAI розглядає можливість розробки людиноподібного робота

26 декабря 2024 г., 9:35

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За повідомленням The Information, співробітники OpenAI нещодавно обговорювали можливість розробки людиноподібного робота. Втім подробиці про потенційний проєкт мізерні. Неясно, коли OpenAI сподівається представити робота і на які сфери застосування він буде орієнтований.



Наразі кілька стартапів, які розробляють людиноподібних роботів, зосереджені на двох основних сферах застосування. Перший - підвищення ефективності роботи складів шляхом автоматизації таких завдань, як переміщення товарів з однієї частини приміщення в іншу. Інший цільовий варіант - допомога споживачам у виконанні домашніх справ.



OpenAI є інвестором кількох компаній, що створюють роботів для цих цілей. У лютому розробник ChatGPT підтримав раунд фінансування Figure AI в розмірі 625 млн дол. за оцінки у 2,6 млрд дол. Новий робот-гуманоїд Figure 02 використовує моделі штучного інтелекту, розроблені в OpenAI, для обробки голосових команд, що надходять від працівників складу. Раніше цього року BMW протестувала Figure 02 на одному зі своїх автозаводів, використовуючи машину для переміщення металевих деталей.



OpenAI також є інвестором компанії 1X, норвезького конкурента Figure. Вона розробила людиноподібного робота під назвою EVE, який пересувається на парі коліс зі швидкістю до 16 км/год. Наразі компанія працює над другою машиною, орієнтованою на споживача, яка буде повільнішою, але зможе виконувати ширший спектр завдань.



Для OpenAI співпраця з такими стартапами, як 1X або Figure, для створення свого людиноподібного робота може виявитися швидшою, ніж створення всього з нуля. Інвестиції розробника ChatGPT у сегмент людиноподібних роботів, найімовірніше, полегшать завдання пошуку партнера з проєктування. Як альтернативу OpenAI може використовувати частину нещодавно залученого фінансування в розмірі 6,6 млрд дол. для купівлі наявного гравця на ринку.



Компанія не чужа робототехніці. До 2021 року в неї був підрозділ, що займався розробленням моделей AI для автономних машин. Перед закриттям підрозділ досяг кількох дослідницьких рубежів. В одному з проєктів дослідники OpenAI навчили роботизовану руку вирішувати кубик Рубіка. Компанія також виклала у відкритий доступ Roboschool - колекцію інструментів для моделювання, які можна використовувати для навчання роботів вбудованому штучному інтелекту. Деякі з цих симуляторів спрямовані на розробку людиноподібних роботів.



Якщо OpenAI займеться робототехнікою, вона зможе отримати вигоду зі своїх зусиль із розроблення власних чипів AI.



Агентство Reuters нещодавно повідомило, що компанія співпрацює з Broadcom і Taiwan Semiconductor Manufacturing у розробці процесора для обробки умовиводів. Теоретично OpenAI може використати ці партнерські відносини, щоб замовити ще один замовний чип, оптимізований для живлення вбудованого AI-програмного забезпечення свого робота-гуманоїда.

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