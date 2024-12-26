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Комплекс БпЛА «Щедрик» допущено до використання у ЗСУ

26 декабря 2024 г., 8:35
Оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс «Щедрик» вітчизняного виробництва. 
 
Зазначається, що рішення виконує завдання зі спостереження за діями противника на полі бою та може працювати як вдень, так і вночі. 
 
Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, комплекс «Щедрик» складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Останні оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод. 
 
Літальні апарати «Щедрика» можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.
 
«Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника», - наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. 

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